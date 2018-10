Debutant Lasse Blach slår danmarksrekorden med frilandsgræskar på mere end et halvt ton.

København. Danmarksmesteren i Kæmpegræskar 2018 er kåret, og med sine 589,4 kilo har det gigantiske græskar sikret murer Lasse Blach førstepladsen i Danmarksmesterskaberne i Kæmpegræskar 2018.

Konkurrencen er lørdag blevet afviklet i Tivoli i København. 11 deltagere var med i årets konkurrence, og det er første gang, at der har været så mange med.

Ud over årets tungeste græskar, har den store frugt også slået den eksisterende danmarksrekord med 104 kilo. For den gamle rekord fra 2017 var på 485,4 kilo.

Og det er selv om at græskarret er dyrket på friland. Størstedelen af alle kæmpegræskar bliver nemlig dyrket i drivhus, fordi det således har størst chance for at klare sig godt.

Men i år har det næsten været for varmt i drivhus, hvorimod frilandsgræskar har haft gode vilkår.

/ritzau/