Mand fra Ribe har dyrket et græskar på knap et ton og slår dermed både dansk og nordisk rekord i kæmpegræskar.

Ti styrkeløftere skulle der til, for at Jens Peder Skønager fra Ribe kunne få sit græskar vejet under Danmarksmesterskabet i kæmpegræskar i Tivoli lørdag.

Vægten kunne hurtigt afsløre, at græskarret vejede nok til, at både den danske og nordiske rekord er blevet slået.

Knap et ton vejede græskarret. Helt præcist 970,4 kilo. Og det var nok til at slå den hidtidige danske rekord fra 2018 på 589,4 kilo. Også den nordiske rekord på 857 kilo fra 2019 er blevet slået.

Det er andet år i træk, at Jens Peder Skønager vinder DM i kæmpegræskar. Men selv om han tydeligvis har styr på at dyrke kæmpegræskar, holder han fremgangsmåden for sig selv.

- Min opskrift er top-secret, og den vil jeg ikke ud med. Jeg røber dog gerne, at der er brugt læssevis af hestepærer, rigelige vandmængder, og den stærkt varierende danske sommer har som prikken over i'et gjort underværker for mit græskar.

- Jeg har puttet den om natten med to uldtæpper og har ligget søvnløs i flere nætter, fordi græskarret fik en lille revne, som jeg har behandlet med en hårtørre og babypudder, siger han i en meddelelse.

Verdensrekorden i kæmpegræskar er dog et lille stykke væk for Jens Peder Skønager.

Den blev sat i Tyskland i 2016 og lyder på 1190,5 kilo. Rekorden står belgiske Mathias Willemijns for.

Og den rekord er Jens Peder Skønager klar på at skulle slå.

- At jeg også har ramt den nordiske rekord, havde jeg måske drømt om. Det er ikke så ringe endda, hvis jeg skal sige det på jysk. Nu tør jeg kigge efter verdensrekorden, siger han.

Skønager har overlegent slået sin egen rekord fra 2019. Sidste år vandt han DM i kæmpegræskar med en vægt på 446,3 kilo.

Det er 13. år i træk, at Tivoli holder DM i kæmpegræskar og kåret en vinder af Danmarks tungeste græskar.

/ritzau/