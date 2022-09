Lyt til artiklen

Måske du har bemærket det. Store, behårede edderkopper myldrer lige nu frem i alle hjemmets afkroge.

Men faktisk har de været der hele tiden, edderkopperne.

Grunden til, at man bemærker dem i hjemmet netop nu, skyldes deres størrelser. Det fortæller naturvejleder i Naturstyrelsen Jes Aagaard.

»Vi ser edderkopperne nu, her i august og september, fordi de klækkede i foråret, har vokset sig store hen over sommeren og nu skal yngle,« forklarer han.

Er du bange for edderkopper?

Og specielt det ene edderkoppekøn er til at få øje på.

»Hunnerne har tusindvis af æg og de ser derfor uhyggelig store ud.«

Så selvom det ofte ser ud til, at edderkopperne kommer ind på det tidspunkt, hvor sommervarmen forsvinder, så er der altså ikke flere edderkopper på denne tid af året – men fordi de er kønsmodne og derfor store netop nu, bliver de mere synlige. Desuden elsker de at bygge deres spind, hvor der er mennesker.

Dog har klimaet indflydelse på arterne, fortæller naturvejlederen.

Fem fun facts om edderkoppen Edderkopper både smager, lugter og hører ved hjælp af de mange sansehår de har på benene.

Hvis edderkopper mister nogle kropsdele som eksempelvis ben, giftkløer eller spindevorter, så vokser der nye dele frem.

Det eneste sted på kloden, hvor der ikke lever edderkopper, er på Antarktis.

Den danske natur rummer omkring 540 forskellige arter af edderkopper.

Edderkoppens blod er farveløst inde i edderkoppen, men bliver blåt når det kommer i kontakt med luften. Kilde: Naturguide

»Vi er begyndt at se nogle nye arter og insekter, som konsekvens af at klimaet ændrer sig. Eksempelvis den gul- og sortstribede hvepseedderkop. Den er kommet til landet inden for de seneste 20-25 år og i dag er den over det hele og trives i Danmark, fordi vores vintre ikke er så hårde.«

Men skal vi være bange for de ottebenede spindlere?

Ifølge Jes Aagaard er svaret nej:

»Vi har en enkelt edderkop, som er giftig og er stærk nok til at trænge gennem huden. Det er vandedderkoppen, og den møder man meget sjældent i Danmark.«

De arter, der er flyttet ind i vores hjem er stankelbensedderkoppen, som typisk sidder i alle loftshjørner, og den store husedderkop, der er så stor, at man næsten kan høre det på parketgulvet, når den kommer løbende, fortæller naturvejlederen.

Stor husedderkop, som ses på billedet her, er helt almindelig og kan blive op til ti centimerter fra forben til bagben. Vis mere Stor husedderkop, som ses på billedet her, er helt almindelig og kan blive op til ti centimerter fra forben til bagben.

Og selvom begge arter, og i særdeleshed sidstnævnte, kan få nogle til at skrige højt, er det begge helt ufarlige.

Faktisk mener Jes Aagaard, at vi skal være glade for vores edderkopper.

»Hvis vi ikke havde edderkopperne, så ville vi have væsentlig flere myg, fluer og insekter. Og så smager de også godt. En stor korsedderkop smager lidt ligesom torskerogn,« fortæller han.

Men lider du af angst for edderkopper, også kaldet araknofobi, eller vil bare helst være dem foruden, så kan du gøre to ting.

»Man kan tage dem med støvsugeren. Men man kan også lempe dem ind i en kop og sætte ud i naturen,« lyder det fra Jes Aagaard, der selv går efter en tredje mulighed.

»Jeg lader mine leve, fordi de spiser sølvfisk og andre dyr, jeg ikke vil have i mit hus.«