Fem omfattende ture på operationsbordet, flere omgange med hård fysioterapi og en følelse af at være anderledes.

Det har i mange år været virkeligheden for den 21-årige Emilie Westergaard Iversen, der lider af et medfødt handicap.

På grund af iltmangel under fødslen fik Emilie Westergaard Iversen en hjerneblødning, der resulterede i en permanent skade i venstre side af hjernen.

En skade, der betød, at hun i dag lever med cerebral parese. Et handicap, der for Emilie Westergaard Iversen blandt andet har betydet en svær spasticitet i højre arm og ben.

Den hårde spasticitet har medført et slemt overstærkt i Emilies fingre på højre hånd. Vis mere Den hårde spasticitet har medført et slemt overstærkt i Emilies fingre på højre hånd.

»Det har været hårdt, fordi skaden har været begrænsende og tydelig at se på min krop,« siger Emilie Westergaard Iversen.

Fra hun var tre år til hun fyldte 12 år, fik Emilie Westergaard Iversen botoxbehandlinger mod sin spasticitet.

Desuden har hun ad flere omgange været en tur forbi operationsgangen for at få rettet op på muskler og led. Dog ikke altid med et tilfredsstillende resultat.

»Man har ad to omgange forsøgt at rette op på et overstræk, jeg har i fingrene. Men det er ikke lykkedes,« siger Emilie Westergaard Iversen og uddyber:

»Det er en nedslående følelse, når man udsætter kroppen for en voldsom smerte. Det føles som spild, og det er svære tanker at holde i spil.«

Den 21-årige Emilie Westergaard Iversen læser til sygeplejeske på VIA University College i Århus. Vis mere Den 21-årige Emilie Westergaard Iversen læser til sygeplejeske på VIA University College i Århus.

Men det har ikke slukket gejsten i den 21-årige fighter. For selvom hun til tider har følt sig anderledes og ensom, har hun valgt at omfavne den del af sig selv.

»Jeg har accepteret, at skaden altid vil være en del af mig, og det skal ikke begrænse mig i at gøre de ting, jeg vil,« siger Emilie Westergaard Iversen.

På trods af sit handicap valgte Emilie Westergaard Iversen derfor at forfølge sin drøm og læse til sygeplejerske i Aarhus.

»Jeg vil gerne være tæt på mennesker i de mest sårbare perioder af deres liv. Jeg har selv jo selv været patient og været sårbar i mange sammenhænge, og jeg kan afspejle deres frygt og håb,« siger den kommende sygeplejerske.

Hvad er cerebral parese? Cerebral parese er et handicap.

Handicappet er forårsaget af en hjerneskade sket i fostertilværelsen eller den tidlige barndom.

Skaden på hjernen er permanent.

Symptomer kan være stramme muskler, ufrivillige bevægelser, nedsat motorik og unormale sanseindtryk.

Behandlingen vil ofte bestå af fysioterapi, muskelafslappende medicin og eventuelle operationer.

Selvom spasticiteten betyder, at hjertemassage kan være udfordrende, så klør Emilie Westergaard Iversen på.

»At lægge et drop kræver teknik og sygepleje kræver omsorg. Det kan jeg, og så finder jeg den gren af sygeplejen, der passer bedst til mig,« slutter hun.