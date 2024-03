Danmarks næststørste bryggerivirksomhed, Royal Unibrew, er blevet ramt af en mulig svindelsag

Tre personer blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Næstved sigtet for at have bedraget for mindst 26 millioner kroner, skriver Sjællandske.

De mistænkte er et ægtepar fra Næstved på henholdsvis 41 og 40 år samt en 43-årig mand fra Odense. Den 40-årige kvinde nægter sig skyldig i sagen, mens de to mænd delvist har erkendt forholdet.

Retten i Næstved valgte at varetægtsfængsle dem i foreløbig fire uger sigtet for mandatsvig.

Ifølge Sjællandske er de mistænkt for på forskellig vis at have overført penge fra Royal Unibrew og til egne konti eller selskaber.

Også en fjerde kvinde på 46 år fra Fyn er sigtet i sagen.

Derudover har Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi også mistanke om flere medgerningsmænd. Det oplyser anklager Thea Høst til Sjællandske.

Vicepolitiinspektør Lars Steffensen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi siger til Sjællandske:

»Vi anser det for en meget alvorlig sag om mandatsvig. Dels er det et meget stort beløb, der er blevet tilegnet, og samtidig har nogle af de sigtede brudt den tillid, de er blevet vist af virksomheden. Vi har igennem hele efterforskningen haft et godt samarbejde med den ramte virksomhed. «

Royal Unibrews kommunikationschef Jonas Guldborg Hansen oplyser til B.T., at han ikke har kommentarer til sagen så længe den efterforskes af politiet.