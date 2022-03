Afventer du svar på en mail fra Randers Kommune, kan du komme til at vente længe.

Og det er altså ikke fordi, at kommunens ansatte ikke gerne vil hjælpe dig. Nej, det skyldes ganske enkelt, at indbakken hos dem er tom. Helt tom.

I et forsøg på at sortere potentielt farlige mails fra, er it-afdelingen nemlig kommet til at slette alle modtagne mails.

Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

»Randers Kommune er som følge af situationen i Ukraine ekstra opmærksom på cybertrusler – herunder mulige angreb, der kan komme via mails. I den forbindelse foretager vi løbende ændringer i vores spamfilter,« lyder det fra økonomidirektør Lars Sønderby.

Tirsdag den 8. marts valgte it-afdelingen derfor at opdatere spamfilteret.

Men det gik altså ikke helt så smertefrit som forventet.

For opdateringen betød, at alle eksterne mail sendt til en '@randers.dk'-adresse tirsdag fra klokken 13.54 til 19.45 gik tabt.

En menneskelig fejl, der nu er løst. Desværre er beskeden, at de slettede mails ikke kan genskabes.

»Vi er rigtig kede af fejlen, som naturligvis ikke må ske. Vores it-afdeling vil nu gennemgå de interne arbejdsgange i forhold til at opsætte spamfilteret, så vi forhåbentlig kan undgå lignende fejl i fremtiden,« lyder ydermere fra Lars Sønderby.

Til TV 2 Østjylland fortæller Lars Sønderby, at det drejer sig om omkring 4000 slettede mails. En del af dem er nyhedsbreve.

I forlængelse heraf lyder beskeden, at det er lykkedes kommunen at gennemgå logningen af indgående mails, så afsenderne af de slettede mails kan kontaktes.

Har man – uanset om man er borger, virksomhed eller samarbejdspartner – sendt en mail i det pågældende tidsrum, opfordres man dog alligevel til at gensende den.