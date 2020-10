Danske minkavlere fik i weekenden en verbal lussing fra SSI, som beskyldte avlerne for ikke at samarbejde om at bremse den store coronasmitte blandt mink.

Årsagen er, at SSI i en artikel i Information sagde, at man forgæves har forsøgt at få minkavlerne til at oplyse, hvem der arbejder på minkfarmene, så de kunne bremse smitten fra mink til mennesker.

Kun 1 ud af 926 minkavlere havde svaret på skemaet, der blev udsendt to gange i juli.

Men nu viser det sig, at SSI selv har dummet sig.

Mink på minkfarm før politiet tiltvang sig fredag adgang til Thorbjørn Jepsens minkfarm på Drøvten i Gjøl, den 9. oktober 2020. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix)

Organisationen Danske Minkavlere har været i dialog med SSI, som indrømmer, at skemaet i virkeligheden kun blev sendt til to minkavlere.

»Det er vanvittigt, at en statslig myndighed udskammer minkavlere for en fejl, som SSI selv er skyld i. Hvis oplysningerne om minkavlernes ansatte var så vigtig, så er det da mærkeligt, at SSI intet har gjort i tre måneder, efter de kun fik svar fra én minkalver,« siger formand for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, til B.T.

Han undrer sig meget over, at SSI gik i medierne med en hård kritik af minkavlere i stedet for at tjekke, hvorfor kun én minkalver havde besvaret deres henvendelse.

»Når SSI allerede ved, at de har en ikke-eksisterende svarprocent tjekker, så burde de nok lige tjekke op på det, i stedet for at sende en overlæge i medierne med en skarp og uretfærdig kritik af minkavlerne,« siger Tage Pedersen.

Coronavirussen har spredt sig voldsomt på de danske minkfarme siden sommer. I skrivende stund har 158 minkbesætninger fået konstateret covid-19, og derfor skal alle disse mink aflives.

Men regeringen har besluttet, at alle mink, som befinder sig inden for 7,8 km af en smittet minkfarm, også skal aflives. Derfor er det foreløbigt omkring 300 avlere, som må vinke farvel til deres mink.

Det har fået hundredvis af minkavlere på barrikaderne med store protester.

Tage Pedersen kalder det »tudetosset«, at raske mink skal aflives og destrueres, når pelssæsonen begynder om en uges tid.

»Det er helt ulogisk. Hvorfor kan vi ikke få lov at pelse de raske mink til gavn for samfundsøkonomien?,« siger han.

Sidste år bidrog dansk minkskind med næsten 4 milliarder kroner til dansk eksport. For fem år tilbage var eksportgevinsten dog det dobbelte.

Onsdag eftermiddag beklager SSI fejlen.

»Da vi hørte, at der var minkejere, der ikke havde fået brevet, gik vi selvfølgelig straks i gang med at undersøge sagen med hjælp fra Sundhedsdatastyrelsen og e-Boks og opdagede på den måde fejlen,« siger Tyra Grove Krause, afdelingschef i SSI.

»Vi beklager meget over for minkejerne for at have lagt tal til en artikel i blandt andet Information, som beskrev en meget lav svarrate, når den skyldes at brevene ikke kom frem,« fortsætter hun.