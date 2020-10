Røgen hænger tungt i den amerikanske stat Californien. Tungere end nogensinde.

Siden 16. august har især én brand hærget den amerikanske stat og efterladt nærmest ubeskriveligt meget skov udbrændt.

The August Complex er branden blevet navngivet, og i weekenden nåede den en ubehagelig milepæl:

Kategoriseringen som en 'gigafire'.

The August Complex er en af brandene i Californien blevet navngivet, og den er nu blevet den første gigafire i statens historie Foto: ADREES LATIF Vis mere The August Complex er en af brandene i Californien blevet navngivet, og den er nu blevet den første gigafire i statens historie Foto: ADREES LATIF

En brand bliver kaldt en 'gigafire', når den spænder over en million hektar, og det er meget usædvanligt, at der er tilfældet, men The August Complex dækkede tirsdag et område på 1,03 millioner hektar.

Faktisk er det første gang i Californiens historie, at man kan registrere en brand, der hærger så stort et område.

Lugten af sod er ellers ikke en sjældenhed i den amerikanske millionstat.

Californiens tørke har nærmest altid været medvirkende til, at man har måttet kæmpe med skovbrande i staten, og The August Complex er da også kun én ud af utallige brande, der i 2020 har hærget.

The August Complex er en af brandene i Californien blevet navngivet, og den er nu blevet den første gigafire i statens historie Foto: ADREES LATIF Vis mere The August Complex er en af brandene i Californien blevet navngivet, og den er nu blevet den første gigafire i statens historie Foto: ADREES LATIF

Således kom det mandag frem, at de californiske skovbrande i år har brændt mere end 16.000 kvadratkilometer land ned.

Det er mere end dobbelt så stort et areal som noget tidligere år, og det svarer til mere end to gange størrelsen på Sjælland, som er godt og vel 7.000 kvadratkilometer.

Og årsagen?

The August Complex er en af brandene i Californien blevet navngivet, og den er nu blevet den første gigafire i statens historie Foto: ADREES LATIF Vis mere The August Complex er en af brandene i Californien blevet navngivet, og den er nu blevet den første gigafire i statens historie Foto: ADREES LATIF

De fleste er enige om, at en cocktail af hedebølger og den ekstreme tørke – tilsat en god portion tordenvejr – har udløst de mange brande.

Brandene har kostet 31 mennesker livet, og næsten 10.000 californiske hjem er brændt ned alene i 2020.

»Der er ikke ord, der kan beskrive, hvad der foregår, og hvad der fortsat foregår,« udtalte talsmand for det Californiens brandvæsen Scott McLean i weekenden.

Californien led under en langvarig tørke i årene 2010 til 2017, hvilket skabte grobund for sygdomme og skadedyrsangreb, der dræbte millioner af træer.

Samtidig har man i århundreder forsøgt at holde skovbrande nede i delstaten, hvilket har gjort, at nogle skovområder var meget letantændelige og hurtigt kunne begynde at brænde i stort omfang.

The August Complex er altså den største brand i Californiens historie, men det er ikke første gang, at en såkaldt 'gigafire' finder sted på verdensplan.

I 1988 spændte branden Yellowstone Fire intet mindre end 1,58 millioner hektar, og i 2004 bevægede branden Taylor Complex i Alaska sig over 1,3 millioner hektar.