Sorte belægninger på hylder, snavsede delikatesseborde med fødevarerester og

Det var nogle af de ting, der blev konstateret ved en mangelfuld rengøring ved Fødevarestyrelsens kontrolbesøg 7. oktober i SuperBrugsen Svenstrups slagterafdeling.

Det resulterede i en bøde på 20.000 kroner og en sur smiley til den nordjyske butik for den mangelfulde rengøring.

Brugsens slagterafdeling havde også snavset vand på gulvet i kølerummet ved delikatessen, og rene fade stod på de snavsede og belægningsramte hylder. Det fremgår af styrelsens kontrolrapport.

Butikken erkendte ved styrelsens besøg den mangelfulde rengøring.

Brugsuddeleren meldte, at han på stedet ville tage sig af problemerne

Afdelingschef for fødevaresikkerhed hos Coop Danmark, Bettina Ørsnes Larsen, erkender, at fejlen er deres egen.

»Jeg kan komme med en masse forklaringer om, hvorfor omstændighederne var som de var. Det gør jeg ikke og bøden er ikke til diskussion,« siger hun til B.T.

Butikken har ifølge hende fået styr på rengøringen, og det kan nu ikke gå hurtigt nok med at få et nyt kontrolbesøg, så de kan komme af med den sure smiley.