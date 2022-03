Det er et nyt it-system hos A.P. Møller – Mærsk, der har resulteret i store trafikale udfordringer i Aarhus.

Det bekræfter virksomheden overfor B.T.

»Vi har i weekenden opgraderet vores terminal operations system, så det fremadrettet kan give adgang til digitale og selvbetjente løsninger for vores brugere,« fortæller presseansvarlig hos A.P. Møller – Mærsk, Christian Kjærgaard-Winther.

»I øjeblikket har vi dog nogle udfordringer med systemet, som har medført en langsom håndtering af lastbiler igennem vores gate, hvilket vi er ved at løse.«

Konkret giver IT-udfordringerne problemer med indtjekning af containere.

Udfordringerne med systemet er trukket ud på Østhavnsvej på Aarhus Havn, hvor vejen er spærret af lastbiler.

B.T. har talt med flere bilister i køen, der fortæller, at de har holdt i flere timer.

»Køen er flere kilometer lang. Jeg har holdt i halvanden time, og jeg har ikke rykket mig en meter,« fortæller en af bilisterne.

Christian Kjærgaard-Winther fortæller samtidig, at udfordringerne ikke påvirker Mærsks skibsoperation.

Tidligere lød det ellers, at udfordringerne også berørte tilkørslen til Molslinjen. Men Østjyllands Politi har fået ryddet den ene side af vejen, hvorfor dette ikke længere er tilfældet.

Skulle der alligevel sidde nogen, der bliver forsinket på grund af det store kaos, så opfordrer Molslinjens PR- og Kommunikationschef, Jesper Maack, at folk skal ringe til dem.

»Hvis nogen skulle være forsinket, så kigger vi på det, og så er det altid en god idé at holde øje med vores hjemmeside,« siger han.

Tidligere måtte færgen forsinke sin 12.45-afgang med ti minutter på grund af de trafikale udfordringer.

»Vi ventede ti minutter, og så var banerne tomme, og vi kunne tage afsted. Vi har en idé om, at 15-20 biler ikke var dukket op, og sådan er det nogen gange. Skulle der være nogen, der ikke dukkede op, kommer de med næste afgang.«

B.T. forsøger at få en kommentar fra Østjyllands Politi for at for oplysninger om, hvornår problemerne er løst.