Sats Danmark havde et dundrende underskud på hele 88 millioner kroner i 2019.

Derfor søsætter de nu en ny strategi for kæden i Danmark.

Det skriver Finans.

Fitnesskæden, der tidligere var kendt som Fitness dk, er nordens største og har 30 centre rundt i landet.

Det er dog ikke coronakrisen, der har fået pengene til at fosse ud af kassen. Sats Danmark har rundet et tab på 400 millioner kroner over de seneste fem år.

For at vende dette markante underskud, vil Sats Danmark nu til at satse på et bestemt geografisk område.

Valget er faldet på København og Nordsjælland. Denne strategi medførte, at Sats i juli valgte at sælge alle sine centre i Jylland og på Fyn til konkurrenten Fitness 1.

De mange nye centre vil den storsatsende konkurrent nu bruge til at bygge fundamentet til det nye format Fitness X.

Sats Danmark forklarer, at der trods store millionunderskud stadig er penge at gøre godt med, selvom coronakrisen generelt har taget hårdt på fitnessbranchen.

Sidste år havde Sats næsten 100.000 medlemmer i Danmark, hvor selskabet gennemsnitlig havde 225 ansatte i løbet af året.