Tøjkæden åbnede i efteråret sin 15. butik på landsplan. Men nu er eventyret slut.

Den landsdækkende tøjkæde Brdr. Simonsen med blandt andet to butikker i Aarhus er gået konkurs.

Det skriver Detailwatch.

Kæden, der startede i 2016, er ejet af tvillingeparret Anders og Christian Simonsen.

Og konkursen kommer som følge af længere tids udfordringer med blandt andet nedlukninger og coronapandemien, der har tærret på økonomien.

Det er brødreparret selv, der har indgivet en konkursbegæring.

»Årsagen er, at virksomheden har vurderet, at den er insolvent. Der har været et rekonstruktionsforløb i knap og nap en uge, før selskabet gik konkurs, netop med henblik på, om der var mulighed for at lave en egentlig rekonstruktion af selskabet,« siger kurator Kristian Gustav Andersson til Detailwatch.

Kæden kom ud af regnskabsåret 2020 med underskud på 325.000 kroner før skat. Regnskabet for 2021 er endnu ikke offentliggjort.

Til Fyens.dk fortæller kurator Kristian Gustav Andersson, at han ikke kan afvise en eventuel genåbning af butikkerne.

»Vi har hørt fra flere, der er interesseret i virksomheden. Vi har underskrevet nogle fortrolighedsdokumenter, så jeg kan ikke sige noget om, hvem der er interesseret. Vi er så småt ved at gå ind i en forhandlingsfase. Det er for tidligt at sige noget om, hvornår der er en afklaring,« siger Kristian Gustav Anderson til Fyens.dk.

Alle butikkerne er derfor midlertidigt lukkede.

De to butikker i Aarhus ligger i Ryesgade og i City Vest i Brabrand.

Derudover har kæden ni butikker på Sjælland, tre butikker i Odense og en i Aalborg.