I sommer mødtes godt 100 roedyrkere på sukkerfabrikken i Nykøbing Falster, hvor CMO i 'Nordzucker' Erik Bertelsen fortalte dem, at man regnede med at komme ud af det aktuelle regnskabsår med et sort nul.

Men nu, godt et halvt år senere, ser tingene langt sortere ud for de mange danske sukkerroedyrkere.

De nyeste tal viser nemlig, at den tyske sukkergigant 'Nordzucker', som er moderselskabet for 'Nordic Sugar' og dermed ejer af fabrikkerne i Nykøbing og Nakskov, står overfor et kæmpeminus på over 300 millioner kroner i år.

Det er 'Nordzucker' selv, der oplyser tallene og fortæller, at det nye år byder på ‘enorme udfordringer’, skriver Folketidende.

Udover det, lægger man op til store besparelser på driften. Cirka 150 millioner kroner skal spares, og det skal ifølge en meddelelse fra 'Nordzucker' især ske på det administrative område.

De kalder det hele en ‘transformationsproces’, og denne transformation indebærer altså også, at man vil styrke aktiviteten uden for Europa. Nærmere betegnet i Australien, hvor man lige nu brygger på at etablere sig i deres sukkerrørsproduktion.

Hos Danske Sukkerroedyrkere er formand Jørn Dalby bekymret over den pressede økonomi i industrien.

»Jeg har svært ved at forestille mig, at man vil kunne spare på bemandingen på eksempelvis fabrikkerne her på Lolland-Falster. Men nu må vi se,« siger han til Folketidende.

Det er endnu uvist, præcist hvilke konsekvenser det vil få for de danske sukkerroedyrkere.