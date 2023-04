Lyt til artiklen

Hvis man hører til de mange danskere, som skal bruge påsken i festligt samvær med familie og venner, og som heller ikke er bange for et glas vin til påskemaden, kan denne nyhed måske lægge et låg på forventningens glæde.

For de fleste har nok hørt, at et glas vin om dagen faktisk kan være sundt. Men modsat hvad mange tror, er det slet ikke rigtigt.

Der er tæt på ingen sundhedsfordele ved at indtage selv små mængder alkohol. Og da slet ikke når man sammenligner med de skader, det påfører kroppen.

I et stort studie, der er publiceret i Jama Network Open, konkluderer forskerne bag, at selv små mængder alkohol er skadeligt for helbredet.

Studiet er et metastudie, der kigger på resultaterne fra mere end 100 tidligere studier, som har næsten fem millioner deltagere tilsammen.

Studiet konkluderer, at drikker man bare to genstande om dagen, forhøjes risikoen for dødelighed, i forhold til folk der drikker mindre.

Ifølge studiet stiger risikoen for tidlig død med 35 % for mænd, og 61 % for kvinder, ved et indtag på to genstande om dagen, eller mere.

Til ABC News udtaler sundhedskorrespondent Dr. Jennifer Ashton, at hun er overrasket over resultatet.

»Det er en ting, at der ikke er nogen fordel ved indtaget. Det er noget helt andet at finde det niveau af sundhedsfare, som det her studie viser,« siger hun.

Især kvinder skal være opmærksomme på deres alkoholforbrug. Kvinder metaboliserer nemlig alkohol anderledes end mænd, og alkoholindtagelse har også mere alvorlige konsekvenser for deres helbred.

Hvis man er en af dem, der bare skal have et glas vin til maden, er der altså ingen hjælp, at hente i undersøgelsen. Det er usundt, uanset hvad man ellers har læst om for eksempelvis antioxidanter i vin.