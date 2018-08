Der vælter flere og flere penge ned i de kommunale kasser for at stille parkeringspladser til rådighed for bilisterne.

Således kan bilisternes interesseorganisation, FDM, oplyse, at det samlede beløb, som bilister betaler for at parkere deres køretøjer, inklusiv parkeringsafgifter, er steget med godt 120 millioner kroner i forhold til sidste år.

Den samlede bruttoindtægt for de 98 kommuner er derfor oppe på hele 925 millioner kroner.

Den voldsomme stigning skyldes antageligt, at Københavns Kommune har udvidet området i byen for betalingsparkering.

»Det kan både skyldes, at vi har fået flere biler, og at priserne kan være sat op flere steder. Men den overvejende årsag er formentlig, at Københavns Kommune i marts sidste år udvidede zonen med betalingsparkering til også at omfatte Ydre Nørrebro, Ydre Østerbro og Valby,« forklarer juridisk konsulent i FDM Dennis Lange.

22 af landets kommuner har betalingsparkering, mens 51 kommuner har parkeringskontrol i form af vagter, der kontrollerer de holdende biler.

Ud af kommunernes samlede indtægter på 925 millioner kroner står Københavns Kommune for to tredjedele af beløbet.

Således tegner København sig for 621.500.000 kroner.