Togrejsende skal bevæbne sig med tålmodighed denne sommer, hvor jyske togstrækninger renoveres og opgraderes.

Togtrafikken i Jylland bliver præget af en del sporarbejder hen over sommeren.

Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse.

Forstyrrelserne skyldes blandt andet, at jernbanenettet skal forberedes til elektriske tog.

Det betyder perioder, hvor togdriften helt indstilles.

- Vi tager et ordentligt hug hen over sommeren, hvor vi både renoverer spor og skinner flere steder, forbereder banen til elektrificeringen og samtidig arbejder videre med anlægget af den nye bane til Aalborg Lufthavn.

Det siger Lars Blædel Riemann, områdechef i Banedanmark.

Han lover til gengæld, at den jyske togstrækning får "et kæmpe løft".

Det er især nord og syd for Aarhus, at togrejsende kommer til at mærke sommerens sporarbejder.

På den 108 kilometer lange strækning mellem Fredericia og Aarhus skal sporet sænkes tre steder, og 35 jernbanebroer skal renoveres.

Det skal give plads til master og ledninger til el-togenes kørestrøm.

Fra 17. juli til 27. juli er der totalspærret mellem Fredericia og Aarhus, og fra 28. august til 30. august er der lukket for togdrift mellem Vejle og Horsens.

- Der sker rigtigt meget på banen i disse år, og det er et stort puslespil at få alle brikkerne til at passe sammen, så vi kan udnytte den tid, vi er nødt til at spærre sporet bedst muligt, siger Lars Blædel Riemann.

Også den nordjyske del af skinnenettet bliver præget af sporarbejde.

Det gælder eksempelvis på strækningen mellem Hobro og Aalborg.

Strækningen er dobbeltsporet, så det er muligt at planlægge arbejdet, mens togtrafikken fortsat kører.

Men i perioder vil der være helt spærret for trafik. Det gælder fra 10. juli til 21. september mellem Aalborg og Brønderslev.

Og fra 17. juli til 3. august er der totalspærret mellem Hobro-Aalborg-Brønderslev.

Der indsættes togbusser i de perioder, hvor der spærres for togtrafikken.

/ritzau/