250 kvadratmeter fyldt med slik og søde sager.

Det er, hvad slikmunde kan se frem, når en ny gigantisk slikbutik åbner i Aarhus.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Hvert år smider hver dansker i gennemsnit 35 kilo søde sager i indkøbskurven, viser beregninger fra DTU Fødevareinstituttet. Den mængde giver Danmark en global førsteplads, når det gælder slikindkøb.

Danskere er verdensmestre i slik Ifølge en undersøgelse er Danmark den nation, der køber allermest slik. 6,6 kilo per indbygger om året bliver det til - og det er uden at medregne chokolade, hjemmelavede kager, og det, vi køber i kantiner eller ved grænsen.

Under første coronanedlukning i foråret 2020 steg forbruget yderligere, hvor vi i gennemsnit indtog 40 procent flere søde sager og markant flere søde drikke end ved tidligere undersøgelser. Kilder: DTU: Verdensmestre i slik og DTU: Langt mere skærm, slik og kage under første nedlukning

Og med en ny, kæmpe slikbutik på vej bliver fristelsen næppe mindre.

Kaptajn Kandis åbner snart i Aarhus, og der vil man kunne opleve uanede hylder og bøtter med slik – og faktisk også i skattekister.

For som navnet indikerer, skal butikken have et pirattema.

»Vi har fundet på noget, som ikke er set før. Slikbutikker ligner meget hinanden i Danmark, men her skal folk have en helt speciel og særegen oplevelse,« siger Nermin Khalid, der står bag butikken, til Århus Stiftstidende.

Butikken indbyder til en skattejagt, hvor bland-selvslikket fiskes op fra skattekister, og desuden lege i et sørøverskib.

Nermin Khalid regner med, at butikken åbner i begyndelsen af april.

Ved siden af slikindkøb køber danskere i snit 5,7 kilo chokolade årligt. Det vil sige, at danskere i gennemsnit køber 12,3 kg slik og chokolade om året.

Hvis indkøb af kage, is, desserter og snackbars bliver talt med, så ryger der i snit 35 kilo søde sager i indkøbskurven per dansker hvert år, viser beregninger fra DTU Fødevareinstituttet.