En række danskere er i de sidste par år vendt hjem fra ferie i Spanien med en regning, der var mange gange større end den, som de betalte for rejsen til at starte med.

Danskerne er nemlig blevet syge på ferien og haft behov for hjælp. Det er i nogle tilfælde løbet op i regninger på adskillige hundrede tusinde kroner.

Politiken skriver, at der har været cirka 60 sager i de seneste år, hvor danskere selv har siddet tilbage med hospitalsregningen, efter de skulle have bypass-operationer, behandles for nyrebækkenbetændelse, kramper eller hvad det nu kunne være.

Danskerne har i god tro haft det blå sygesikringskort med på rejsen. Der hvor tegnebogen kommer galt i byen er, når de syge danskere indleder sygdommen med at blive behandlet på et privat sygehus, som herefter henviser til behandling i det offentlige.

Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

»I det øjeblik, du bliver henvist fra det private til det offentlige, så er der en hjemmel for hospitaler og lægerne i Spanien i deres lovgivning, der giver mulighed for at sige, at så har du som EU-borger ikke ret til behandling,« siger Karin Tranberg, vicedirektør i SOS International.

En række af de 60 sager er dog blevet betalt af de pågældende danskeres rejseforsikringer, men det er slet ikke alle, der har sådan en.

Derfor anbefaler Karin Tranberg, at hvis man ikke har en rejseforsikring, så skal man grundigt orientere sig om, hvor det nærmeste offentlige sygehus ligger. Herefter skal man tage sin forholdsregler for, at man - medmindre man er døden nær - skal transporteres dertil i tilfælde af sygdom.

Anders Valdemar Juhl er økonomisk rådgiver hos uvildigraad.dk og mener, at disse 60 sager understreger, at man bør købe sig en rejseforsikring. Blandt andet fordi det blå sygesikringskort ikke dækker helt fyldestgørende.

Syge danskere kan således også risikere at hænge på transporten hjem til Danmark, hvis de for eksempel er kommet hjem med ambulancefly.