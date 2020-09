Der vil givetvis være tusindvis af bilejere, der holder vejret, når de senere mandag læser anbefalingerne til en grøn omstilling af den danske bilpark.

En gigantisk regning er på vej, og særligt ét stort segment af bilejerne står for skud.

Det drejer sig om ejerne af dieselbiler fra før 2015. Dem er der 400.000 af på vejene, og de bliver forventeligt langt mindre værd inden længe, lyder det fra markedsanalytiker Jan Lang fra eBay/Bilbasen .

»Jeg har forventning om, at der kommer en række anbefalinger som virkelig sætter gang i den grønne omstilling. Vi skal nok være forberedt på, at det bliver ret markant,« siger han.

En udfordring for kommissionen, der mandag middag skal give konkrete bud på, hvordan den grønne omstilling opnås, er, at staten fortsat skal være sikret den årlige indtægt på omkring 30-35 milliarder kroner fra afgifterne på biler.

»Det er en udfordring, og nogen skal jo betale,« konstaterer Jan Lang.

En afledt effekt af anbefalingerne vil blive meget konkret for dieselbil-ejerne. Deres biler bliver med et trylleslag mindre værd.

»Det bliver mindre attraktivt at have en gammel dieselbil - altså en dieselbil fra før 2015. Jo ældre, jo mindre attraktiv.«

»Når vi ser en bevægelse væk fra disse biler, så bliver der færre og færre købere til dem, og så falder prisen, og værditabet øges.«

»Det er meget håndgribeligt. Hvis din bil taber værdi, betyder det, at du skal betale mere, næste gang, du skal have bil, fordi bytteværdien er faldet,« siger Jan Lang.

Som teoretisk eksempel nævner analytikeren en populær dieselbil, BMW 320 d fra 2012, som kan blive ramt af et anslået værditab på omkring 30.000 kroner.

»Der er stor forskel på, om du kan få 150.000 kroner eller 120.000 kroner for den,« siger han.

Så hvad gør diesel-bilejere så?

Ifølge Jan Lang er det for sent at få en god pris for bilen. Men jo længere, man venter, jo mere accellererer værditabet

»Det handler om at få bilen solgt,« siger han.

Alternativt gælder det om at holde fast i sin bil. Men det vil alt andet lige blive problematisk for den grønne omstilling på samfundsniveau.

»Hvis bilen ikke har nogen værdi, kan det være, man beholder den, fordi nytteværdien er højere.«

For at begrænse antallet af ældre dieselbiler på vejene, kan politikerne i stedet gribe til et velkendt værktøj, foreslår Jan Lang.

»Vi kan se, at når der har været ekstraordinære skrotningspræmier, så har det virket. Så får man jo i det mindste lidt for sin bil,« siger han.