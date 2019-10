»Det er en tåbelig idé og spild af penge.«

Ordene stammer fra Katrine Frøkjær Baunvig. Hun er leder ved Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet, der over en 20-årig periode står for at digitalisere den danske forfatters samlede værker. Centeret er på 10. år halvvejs inde i processen. Men nu ser det ud til, at pengekassen smækkes i.

Det har sendt de 15 ansatte på centeret ud i et arbejdsmæssigt limbo, da de efter ti år med støtte pludselig ikke er at finde på det forslag til en ny finanslov, som regeringen har lagt frem.

»Vi har fået til opgave at digitalisere de omkring 1.000 udgivne tekster, som Grundtvig havde og lægge dem offentligt tilgængeligt. Det har vi fået 20 år til,« forklarer Katrine Frøkjær Baunvig.

Daværende undervisningsminister, Tina Nedergaard (th) og EUs kommissær for uddannelse og kultur, Androulla Vassiliou var til stede ved fejringen af Grundtvig-programmets start i 2009. Foto: Marie Hald

Arbejdet består ikke kun i at få lagt Nikolaj Frederik Severin Grundtvigs tekster ud på nettet, så alle kan finde og bruge dem gratis, men også i at skrive indledninger til de forskellige tekster og lave noter i teksterne, så det til tider svært forståelige 1800-tals sprog forklares.

»På ti år er vi nået halvvejs og overholder tidsrammen - hvilket er meget usædvanligt for sådan et projekt. Og nu ser det ud til, vi ikke længere skal finansieres. Det er som at bygge en halv Storebæltsbro. Ubrugeligt,« siger Katrine Frøkjær Baunvig.

Problemerne for Grundtvig Centeret er blevet beskrevet i en Twitter-tråd af en af centerets ansatte.

Og på kort tid har Karen Gram-Skjoldagers opslag fået mere end 150 likes og delinger. Og Kristeligt Dagblad har beskrevet sagen.

Over for B.T. bekræfter Uddannelses- og Forskningsministeriet, at Grundtvig Centeret i det nuværende finanslovsudspil ikke længere står til støtte.

Støtten har siden oprettelsen af centeret ligget på 10 millioner kroner om året. Og så vidt er der brugt 100 millioner kroner på arbejdet med at gøre den danske forfatters værker gratis tilgængelige for alle online.

Men hvis ikke regeringen ændrer holdning, så kan 15 ansatte snart miste deres job. Samtidig vil kun halvdelen af Grundtvigs tekster være digitaliserede.

»Stort set alle steder i samfundet bruges Grundtvig. Hans tekster og tanker havde en afgørende virkning for kirken, skolen og samfundet i Danmark. Og han er stadig relevant i dag. Så sent som til sin åbningstale i Folketinget citerede Mette Frederiksen ham,« siger Katrine Frøkjær Baunvig, der forklarer, hvorfor deres arbejde med Grundtvig er så vigtigt.

Centerleder og lektor ved Grundtvig Centeret ved Aarhus Universitet. Foto: Aarhus Universitet

»Grundtvig var et kulturelt tyngdepunkt i sin tid. Og han fik tændt en stribe unge mænd i samfundet til en datidens Woodstock. De unge mænd åbnede senere højskoler, forsamlingshuse og startede en samfundsdebat, som har været med til at forme vores samfund og politik helt frem til i dag,« siger hun med en forhåbning om, at der fra politisk side kan findes en løsning.

Uddannelses- og forskningsministeren Ane Halsboe-Jørgen har ingen kommentarer til sagen, da forhandlingerne om næste års finanslov fortsat finder sted, lyder det fra ministeriet.

Men Katrine Frøkjær Baunvig håber på en snarlig afklaring.

»Hvis ikke vi er på finansloven til næste år, så lukker centeret ved overgangen til næste år,« siger hun.