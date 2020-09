I starten af året vandt en 83-årig mand fra København en lotto-gevinst på intet mindre end 15 millioner kroner. Og han vidste præcis, hvad nogle af pengene skulle bruges på. De skulle gives væk. Men ikke til hvem som helst:

I juli tikkede der nemlig en donation ind på en million til Læger uden Grænser.

Et ikke helt tilfældigt valg fra den 83-årige millionær. Han har nemlig altid tænkt, at skulle han nogensinde komme til penge, så ville han donere til dem.

»Det er ganske enkelt. Det arbejde, de udfører, er så vigtigt og så modigt. Det sker desuden under nogle arbejdsbetingelser, som er fuldstændig horrible. Ingen andre brancher har ansatte, som på samme vis sætter deres eget liv på spil for andre. Det har altid imponeret mig. Derfor skulle de have et beløb, der kan mærkes og gøre gavn,« siger han.

Og ifølge millionæren er det måske ikke sidste gang, Læger uden Grænser har hørt fra ham.

Donationen falder da også på et tørt sted.

Lige nu har Læger uden Grænser hård brug for donationer. Kristina Boldt, fundraisingdirektør i nødhjælpsorganisationen, fortæller, at der lige nu er et ekstra stort behov for Læger uden Grænsers indsats over hele verden.

Det skyldes at Covid-19, som organisationens læger, sygeplejersker og andet medicinsk personale er med til at bekæmpe, er kommet oven i organisationens øvrige arbejde. Som for eksempel at vaccinere for mæslinger.

Kristina Boldt beskriver Yemen som et sted, hvor det står rigtig skidt til, og hvor Læger uden Grænser virkelig er på arbejde.

Her arbejder lægerne under vanskelige forhold til en befolkning, der har det mindst lige så vanskeligt. Og netop sådan en million-donation her, kan ifølge Kristina Boldt, være med til at gøre en stor forskel.

Men faktisk er det ikke første gang, at Læger uden Grænser får en million-donation.

Cirka en gang om året oplever nødhjælpsorganisationen at få en så stor donation fra en privatperson.