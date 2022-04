»Industrien er i en generel form for panik.«

Sådan beskriver Marcus Rust, der er koncernchef i Rose Acre Farms, den situation, som ægindustrien befinder sig i. Det skriver Reuters.

Industrien er nemlig havnet i en stor krise, som særligt er blevet udløst af to ting. Og det har de også mærket i Rose Acre Farms, som er den næststørste ægproducent i USA.

For især det seneste år har der været mange udbrud af fugleinfluenza, og det har i stor grad præget branchen, da fugleinfluenza bliver bekæmpet på en bestemt vis.

Mere end 19 millioner høns i USA er blevet aflivet i et forsøg på at bekæmpe fugleinfluenzaen. Det svarer til omtrent seks procent af bestanden af høns i landet. I Frankrig er billedet det samme, hvor cirka otte procent af bestanden er blevet udryddet.

Karyn Rispoli, der er reporter for datavirksomheden Urner Barry, fortæller til mediet, at det har udviklet sig til en overordnet mangel på æg.

Men det er ikke de eneste besværligheder som ægindustrien oplever. Fordi krigen i Ukraine påvirker ligeledes situationen, da Ukraine før krigen var storproducent af æg med 14,1 milliarder producerede æg i 2021. Ifølge mediet var Ukraine endda EU’s største levanrandør af æg.

De færre lagte æg har gjort, at prisen er for æg er skudt i vejret. Priserne på store æg er steget til det næsthøjeste niveau nogensinde. Disse prisstigninger forventes at fortsætte, skriver mediet. Det skyldes, at det vil tage måneder at genoptage produktionen på de gårde, hvor fugleinfluenzaen har befundet sig.