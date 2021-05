Masser af blå blink fra ekskorterende motorcykelbetjente og en kortege på en halv snes civile vidnede søndag aften om, at USA's udenrigsminister Antony Blinken var på vej til at indlede sit officielle besøg i København.

Køretøjerne kunne lidt før kl. 20 ses i hastig kørsel med kort indbyrdes afstand på vej til lufthavnen i Kastrup.

Og kl. 22.18 landede den prominente gæst så i Københavns Lufthavn, for som den første miniser i præsident Joe Bidens regering at aflægge besøg i Danmark.

Den velvoksne kortege af PET-livvagter og -køretøjer skal sammen med amerikanske kolleger bevogte den prominente gæst, der mandag får et tæt program i København.

Kl. 9.00 mandag skal den amerikanske udenrigsminister mødes med statsminister Mette Frederiksen på Marienborg, og lidt senere på formiddagen skal han kl. 10.25 besøge dronning Margrethe og kronprins Frederik på Amalienborg.

Senere mandag vil Anthony Blinken mødes med den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, hvor blandt andet klimaspørgsmål og de transatlantiske relationer er på dagsordnen.

Også ledende danske virksomheder inden for den grønne omstilling vil mødes med den amerikanske gæst.

Senere på ugen flyver den amerikanske udenrigsminister videre til Island for at deltage i Arktisk Råds møde, og bagefter står også et besøg i Grønland på programmet.

Anthony Blinken er 59 år gammel, og fungerede i årene 2015-2017 som viceudenrigsminister under Barack Obama.

Hans flytur til Danmark fandt sted med afgang fra militærbasen Joint Base Andrews i Maryland, hvorfra han fløj direkte til Kastrup.

På Twitter ønskede den danske udenrigsminister Jeppe Kofod tidligere søndag sin amerikanske kollega en god rejse.

»Jeg ser frem til at byde dig velkommen til Danmark og fortsætte vores gode samtaler,« skrev Jeppe Kofod som svar på Blinkens tweet om, at han havde kurs mod Danmark.