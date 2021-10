Hvis du har en psykisk sygdom, et handicap eller misbrugsproblemer, så er din bopæl afgørende for, hvor meget offentligt støtte, du kan få.

Der er nemlig enorm forskel på, hvor meget kommunerne bruger på det specialiserede socialområde.

Alt fra 54.721 og helt ned til 14.472 kroner per borger, oplyser FOA i en pressemeddelelse.

Nogen kunne måske fristes til at tro, at økonomisk veldrevne nordsjællandske og københavnske kommuner ville have råd til at sætte større beløb af til de socialt udsatte, men det er ikke tilfældet.

Faktisk befinder både Frederiksberg og Dragør sig i bund-fem over de kommuner, der bruger færrest midler per borger. Dragør bruger færrest af alle landets 98 kommuner med de førnævnte 14.472 per borger, mens Lolland Kommune topper listen.

Uligheden er langt fra tilfredsstillende for sektormand for Social- og Sundhedssektoren i FOA, Torben Klitmøller.

»Det er fuldkommen uacceptabelt, at hjælpen til de mest udsatte borgere skal være afhængig af, hvor de er så heldige eller uheldige at bo, vi har brug for at kommunerne tager ansvar for det her område, og lever op til nogle ordentlige standarter,« siger Torben Klitmøller Hollman.

Udgifterne til det specialiserede socialområde er steget med 800 millioner kroner på landsplan siden 2018, men det langt fra alle kommunerne, der følger udviklingen, og det giver en skæv fordeling ifølge FOA.

I 39 af kommunerne falder udgifterne per borger. Heriblandt Herlev og Rudersdal.

»Vi oplever desværre løbende en stor stigning i borgere, der har brug for hjælp – derfor bliver de ressourcer, der trods alt bliver tilført, smurt tyndere ud på dem der skal have hjælp.«

»Vi må som minimum kræve at støtten følger med behovet,« siger Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA.

Landets kommuner bruger i gennemsnit 24.789 kroner per borger på specialiserede socialområde.