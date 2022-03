For kort tid siden åbnede Skattestyrelsen for årets omgang årsopgørelser.

Og køen er allerede voldsomt lang på Skats hjemmeside.

Forsøger man at stille sig i den digitale kø netop nu, kommer man bag 302.349 andre mennesker.

Således må man sige, der er stor rift allerede, og mange har også i løbet af dagen løbende logget ind for at se, om man kunne komme igennem.

Skattestyrelsen havde nemlig meldt ud, at det var 14. marts, man kunne se sin årsopgørelse, men - som sædvanligt fristes man til at sige - blev der åbnet op før tid.

Det sker ifølge styrelsen for at teste it-systemerne af i løbet af weekenden.

Sidste år blev der logget 2,8 millioner gange på selvbetjening i løbet af weekenden, og derfor opfordrer Skat også til tålmodighed. Især hvis man skal have hjælp.

- Mit råd til borgerne er at vente et par dage med at ringe til os – og hav tålmodighed, hvis du venter i køen, siger han i en pressemeddelelse.