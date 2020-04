Det skal gå hurtigt med at teste folk for coronavirus.

Men nogle gange kan det gå lidt for hurtigt.

22 nordmænd oplevede i denne uge at få et forkert svar på deres prøve, det fortæller sygehuset Innlandet i en pressemeddelelse.

Der gik op til et døgn, for at de testede fik det rigtige resultat, det skriver norske nrk.

Tusindevis af mennesker bliver dagligt testet for corona verden over. Foto: JACK GUEZ Vis mere Tusindevis af mennesker bliver dagligt testet for corona verden over. Foto: JACK GUEZ

D. 30 marts blev det opdaget, at der var fejl på et sæt prøver, som blev analyseret for Covid-19 ved mikrobiologisk afdeling på sygehuset Innlandet i byen Brumunddal.

Elleve personer fik først at vide, at de ikke var smittet.

Men det viste sig, at det var de.

Omvendt fik elleve andre besked om, at de var smittet - men det var altså raske.

Fejlen skyldes ifølge pressemeddelelsen et internt svigt i det program, som skal give de testede deres resultater.

»Vi er kede af, at dette er sket. Vi beklager overfor personerne, som har været involveret. Vi har gode systemer til at analysere prøver fra laboratoriet, og vi ser dette som et til at skærpe vores rutiner yderligere,« siger divsionsdirektøren for medicinsk service på hospitalet, Randi Beitdokken i pressemeddelelsen.

De 22 personer blev alle ringet op indenfor et døgns tid og fik det rigtige resultat.

Det er ikke første gang, at Norge oplever, at folk får forkerte svar på deres prøve.

St. Olavs hospital i Trondheim gik natten til søndag ud og beklagede, at ni personer havde fået et forkert svar på deres coronaprøve.

Fire nordmænd fik at vide, de var smittet med corona - men de var faktisk raske.

Samtidig fik fem at vide, at deres prøve var negativ, selvom de var smittet.

Her skyldes fejlen 'menneskelig svigt' på sygehusets laboratorium, som blev opdaget af kontrolrutiner.