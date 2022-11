Lyt til artiklen

'De Dødes Nat' i Slagelse skulle have været en rigtig uhyggelig aften på den rigtig hyggelige måde.

Men arragementet fredag aften endte med at blive uhyggelig på en ubehagelig måde og måtte derfor afbrydes.

Det skriver TV 2 ØST, der kan fortælle, at Halloween-aftenen i den sydvestsjællandske by måtte afbrydes på grund af en voldsom opførsel hos unge drenge og mænd.

Eksempelvis blev en halloweenmarch ikke gennemført, fordi flere deltagere blev udsat for både grænseoverskridende og ubehagelige oplevelser, lyder det.

Mediet har talt med flere forskellige kilder om aftenens hændelser. Heriblandt Louise Dalgaard Breuning, der er pædagogstuderende i byen, der oplevede situationen som meget ubehagelig.

»De kom løbende, og skubbede til mig, sparkede til vores ting og en truede med et kanonslag helt oppe i ansigtet på mig, mens han gnistrede med en lighter. En anden tog hårdt fat i mig i et forsøg på at vælte mig omkuld. Det var meget voldsomt og meget grænseoverskridende,« fortæller hun til TV 2 ØST, der pointerer, at Louise stadig kan mærke spændingerne i kroppen efter at være blevet forsøgt væltet.

Bag 'De Dødes Nat' står blandt andet Slagelse Kommune, Biblioteket, Vestsjællandscenteret og Business Slagelse, der også bekræfter problemerne til TV 2 ØST.