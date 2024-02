Nogen stod op til en kop sort kaffe og en såkaldt BMO (moderne måde at skrive bolle med ost) denne søndag morgen.

Samtidig vågnede én heldig dansker i morges og var 12 millioner kroner rigere.

Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Danskeren kunne inkassere førstepræmiepuljen i lørdagens Lotto-trækning. Puljen havde ifølge Danske Spil vokset sig større efter et par uger uden udbetaling af førstepræmien.

Derfor endte puljen på de 12 millioner kroner.

Kuponen med vindertallene 5, 15, 19, 23, 25, 26, 32 blev købt i Føtex i BIG i Herlev.

Men vinderen af førstepræmiepuljen er ikke weekendens eneste nyslåede millionær.

Lørdag blev der udtrukket to nye millionærer ved det, der kaldes 'Millionærchancen'. Millionærchancen betyder, at der hver eneste uge trække to vindere blandt alle spillende, der hver får én million kroner.

»Når man vinder et stort beløb hos os, står vores særlige rådgivere klar til at sikre, at man får en god start på det nye kapitel i tilværelsen som millionær – eller mangemillionær,« siger Malene Mølgaard, som er administrerende direktør i Danske Lotteri Spil.