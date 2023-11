De ansatte på Aalborg Universitetshospital og Regionshospitalet i Hjørring har fået en trist besked i dag.

Begge hospitaler skal igennem en massiv fyringsrunde.

I alt skal hele 229 stillinger nedlægges, skriver TV 2 Nord.

Det kommer til at ske gennem både fyringer, nedlæggelser af ikke besatte stillinger og omplaceringer, lyder det.

Kredsforkvinde i kreds Nordjylland i Dansk Sygeplejeråd, Christina Windau Hay Lund, er både frustreret og uforstående overfor de massive nedskæringer, som skyldes, at Region Nordjylland skal spare 280 millioner kroner på sundhedsområdet.

»Det er helt uforståeligt og utroligt trist, at der skal nedlægges så mange stillinger i en tid, hvor ventelisterne er lange, hvor arbejdspresset for de ansatte er urimeligt stort, og hvor politikerne taler om, at der er behov for mere personale – helst på fuld tid,« siger Christina Windau Hay Lund.

Der er lagt op til, at 165 stillinger skal nedlægges på Aalborg Universitetshospital, mens 64 stillinger på Regionshospitalet i Hjørring ser ud til at forsvinde.

Men Dansk Sygeplejeråd vil nu forsøge at forhandle antallet af fyringer ned.

Efter et halvt års ansættelsesstop er mange af de stillinger, der nu står til at blive nedlagt, ubesatte.