Det kan godt være, at der i disse dage bliver snakket højt om flyskam, men danskerne er tilsyneladende ikke så flove over deres flyvaner, at de vil slå måsen i et togsæde i stedet.

I hvert fald var kun to mennesker klar til en klimavenlig charterrejse med tog gennem Europa i begyndelsen af september måned.

Her havde Spies arrangeret en stort anlagt tog-chartertur til Davos i det østlige Schweiz, men de få bestillinger betød, at rejsebureaet måtte aflyse rejsen.

Det skriver Politiken, som har fået aflysningen bekræftet af Lisbeth Nedergaard, kommunikationschef i Spies.

»Vi havde masser af annoncer, vi buldrede frem med turen, og der var masser af interesse. Men det danske marked var tilsyneladende ikke klar til togrejser«, siger hun til avisen.

Den klimavenlige rejse havde plads til hele 30 gæster og bestod af en uges pakkerejse med guide alle dagene.

I juni måned sagde Jan Vendelbo, administrerende direktør i Spies, at rejsebureauet var kommet frem til belsutningen om en klimavenlig rejse på grund af 'den store efterspørgsel fra kunderne efter rejser med tog og bus'.

Så stor viste efterspørgslen sig altså ikke at være, og derfor vil Spies nu forsøge at finde ud af, hvad der gik galt, fortæller Lisbeth Nedergaard til Politiken.

Hun afviser dog ikke, at Spies vil give det et skud igen en anden gang.

På statistikken tyder det da heller ikke på, at danskerne er synderligt ramte af den famøse flyskam.

I hvert fald slog de danske lufthavne passagerrekord i 2018 for niende år i træk.

Så det tyder altså på, at danskerne ikke er helt klart til de klimavenlige rejser endnu.