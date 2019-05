Et højspændt diplomatisk drama foran den danske ambassade i Kiev i Ukraine har fået en afslutning.

I over en uge har Anastacia stået foran ambassaden for at få sin to et halvt år gamle søn, der har både dansk og ukrainsk statsborgerskab, tilbage i armene. Han blev angiveligt bortført af sin far, der søgte tilflugt på ambassaden. Men nu er mor og søn forenet.

Det oplyser den ukrainske udenrigsminister, Pavlo Klimkin, på Facebook.

Udenrigsministeriets Borgerservice bekræfter oplysningen over for B.T.

‘Udenrigsministeriet kan bekræfte, at parterne i sagen i samarbejde med deres advokater har indgået en aftale. Barnet er hos moderen nu,’ oplyses det.

Pavlo Klimkin skriver følgende på Facebook.

'Selv i livets allersværeste situationer, er det vigtigste at forblive mennesker.'

Anastacia har fået sin søn hjem igen. Foto: Facebook Vis mere Anastacia har fået sin søn hjem igen. Foto: Facebook

'I dag har (navn udeladt, red.) forladt ambassaden og er kørt hjem sammen med sin mor. Barnets mor og far har indgået en aftale og skal fremover opdrage deres søn i fællesskab,' skriver Pavlo Klimkin.

‘Tak til kolleger på den danske side, især min ven udenrigsminister Anders Samuelsen, og og så alle dem, der bistod fra ukrainsk hold. De gjorde, hvad der overhovedet var muligt for at løse situationen på den mindst traumatiske måde for barnet,’ skriver han videre.

Anastacia har fortalt til B.T., at sønnen blev bortført på en legeplads i byen Saporisija omkring 500 kilometer sydøst for Kiev.

Dagen efter blev drengen og hans danske far efterlyst med navn og billede af ukrainsk politi.

Sagen har fået stor bevågenhed i ukrainske medier, og kom op på øverste diplomatiske niveau.