Hvad synes du om, at Dansk Sprognævn rydder op i kønnede ord i den nye version af Retskrivningsordbogen?

Det spørgsmål har i alt 5.829 torsdag aften klokken 21:50 stemmer i en afstemning i en artikel på B.T. Og resultatet blandt læserne er soleklart.

I alt 5.286 gange - det svarer til 91 procent - har en læser trykket på boksen »Det er noget fis«.

På boksen »Det er godt« har 363 - svarende til seks procent - sat et tryk, mens 180 - det vil sige tre procent - har trykket på boksen »ved ikke«.

Afstemningen er ikke repræsentativ for danskerne, men størstedelen af de B.T.-læsere, der har deltaget i afstemningen, bakker altså klart op om Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, der i artiklen kalder oprydning i kønnede ord for »fuldstændig grotesk«.

Seniorforsker i Dansk Sprognævn Margrethe Heidemann Andersen pointerede for få dage siden, at Retskrivningsordbogen følger med den kønspolitiske agenda, hvorfor den nye version har fokus på ligestilling og kønsneutralitet.

Eksempelvis står der ikke længere kun »bestyrelsesformand«, men også »bestyrelsesforkvinde«.

Der ændres også på brugen af ord ord som »beværte« og »fjante«.

For nu står der, »hun beværtede gæsterne med kage og kage«, og »pigerne fjantede rundt«.

Fremover vil 'hun' blive erstattet med 'de' og 'pigerne' erstattet med "børnene".

»Der er ingen grund til, at vi gengiver stereotyper om, at kvinder fjanter og laver kaffe, og at mænd er voldsforbrydere,« siger Margrethe Heidemann Andersen til Politiken.

I videoen øverst i artiklen kan du se, hvad de danskere, som B.T. mødte på gaden, mener om den kønsneutrale ordbog.