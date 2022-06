Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Netop nu strømmer 20.000 ansatte fra Salling Group til fest i hovedkontoret i Årslev.

Med busser fra hele landet kommer medarbejdere fra blandt andet Føtex, Netto, Bilka, Salling, lagre og hovedkontorer til Årslev for at fejre den indsats, der hver dag ydes i butikkerne.

»Pandemien holdt os adskilt, og derfor er festen også første gang, vi igen er samlet 20.000 kollegaer på tværs af hele Salling Group. Det ved jeg, vi alle har længtes efter at kunne gøre igen. At vejret også er med os, gør det kun endnu bedre,« siger Per Bank, der er administrerende direktør i Salling Group og tilføjer:

»Kollegerne yder hver dag en kæmpe indsats, som fortjener den største anerkendelse og tak.«

I løbet af dagen vil nogle af landets største kunstnere indtage scenen, og klokken 20 slutter festen, og alle deltagerne fragtes hjemme hjem til Lolland, Odense, Sønderborg og Skagen.

»Jeg glæder mig til at få en festlig dag og igen for alvor opleve, hvor stort et fællesskab vi har. Til hverdag er vi spredt ud over forskellige kæder og butikker i hele landet. Men i dag er vi samlet og får en fest – uanset om man arbejder på kontor, lager eller i en vores mange butikker, varehuse eller stormagasiner.«

Firmafesten hedder ‘allin22’, og det er en donation fra Salling Groups ejere, Salling Fondene, der gør festen mulig.

For at sikre, at så mange medarbejdere som overhovedet muligt kan deltage, finder allin22 sted pinsedag, søndag den 5. juni 2022.

Dagen derpå er anden pinsedag, hvor størstedelen af Salling Groups butikker holder lukket.