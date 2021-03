Hvis der er noget, der virkelig kan få folk op af sofaerne, så er det, hvis du ændrer navnet på en klassisk ispind i frysedisken.

Efter det onsdag kom frem, at isproducenterne Frisko og Premier Is har skiftet navnet på isen 'Kæmpe Eskimo' ud med henholdsvis 'Solbær Stang' og 'Kæmpe Solbær', er særligt sociale medier fyldt til randen med meninger for og imod.

Men det er i god mening fra producenternes side. De mener nemlig, at ordet 'eskimo' er diskriminerende.

B.T. har talt med to grønlandske kvinder, som er meget uenige om, hvorvidt 'eskimo' kan opfattes stødende eller ej.

De to grønlandske kvinder er uenige om, hvorvidt ordet 'eskimo' er stødende. (tv. Elisabeth Ravn Johansen. Th. Lili Frederiksen Chemnitz) Foto: Privat. Vis mere De to grønlandske kvinder er uenige om, hvorvidt ordet 'eskimo' er stødende. (tv. Elisabeth Ravn Johansen. Th. Lili Frederiksen Chemnitz) Foto: Privat.

33-årige Lili Frederiksen Chemnitz synes uden tvivl, det er godt, at isen har ændret navn. Hun mener nemlig, at 'eskimo', som betyder 'en person, der spiser råt kød', er nedsættende og beskriver grønlændere på en primitiv måde.

58-årige Elisabeth Ravn Johansen synes derimod, det er helt i orden, at en is hedder en 'Kæmpe Eskimo'. Det generer hende slet ikke, og hun synes, debatten har taget overhånd.

Herunder har B.T. bedt de to kvinder forholde sig til udvalgte kommentarer på Facebook. De udvalgte kommentarer er markeret med fed.

'Det er en is, en is for pokker da. Who cares,' skriver en på Facebook.

»Haha ja, længere er den ikke. Kæmpe Eskimo, det lyder da lækkert, og det smager jo godt,« siger Elisabeth Ravn Johansen.

»I Care! Jeg forstår ikke, at alle dem, som bruger tid på at sige, at det er lige meget, for det er jo tydeligvis ikke lige meget, for de deltager jo i debatten,« siger Lili Frederiksen Chemnitz.

'Hold nu kæft. Så skal den hedde 'Guldøl på pind' nu eller?'

»Det er en rimelig racistisk kommentar i sig selv, for det peger på det stereotype syn på, at grønlændere er alkoholikere. Det illustrerer meget fint de større problemer mellem danskere og grønlændere, hvor synet på os faktisk stadig er rimelig primitivt sammenlignet med, hvordan vi er,« siger Lili Frederiksen Chemnitz.

'Vi har vist større krænkelser på dagsordenen lige nu. Ja, selvfølgelig er det stadig en Kæmpe Eskimo.'

Ordet 'eskimo' Er ordet 'eskimo' diskriminerende eller ej? – Det kommer an på så meget. Men her er lidt information om ordets brug, så du selv kan danne dig en mening. Ordet er gammelt og betyder isoleret set 'en person, der spiser råt kød'.

Danske kolonisatorer brugte ordet 'eskimo' om blandt andet grønlændere og andre arktiske folk.

Ordet blev dengang brugt om nogle personer, der var undertrykte, udsatte eller marginaserede.

Det er ikke et ord, som grønlænderne selv har valgt, de bruger derimod ordet inuit, som betyder 'menneske'.

»Det er jo rigtigt. Der er jo så mange andre værre krænkelser i verden. Vold mod kvinder og pædofili. Men hvis folk vælger at fokusere på navnet på en is, så fred være med det. Der skal noget mere til, før jeg bliver krænket,« siger Elisabeth Ravn Johansen.

'Det er simpelthen ved at være en farce. Det har heddet Eskimo altid, jeg tror ikke, at nogen nogensinde har følt sig krænket af det. Stop dog det hysteri.'

»Vi er så integreret, så det er svært for mig at sige, at jeg er eskimo. Det betyder jo 'en, der spiser råt kød', og det kan jeg ikke identificere mig så meget med,« siger Elisabeth Ravn Johansen.

»Det er jo ikke en farce. Tiderne ændrer sig, og så er der åbenbart nogle, der har svært ved at følge med. Men sådan er det, og det må folk vænne sig til,« siger Lili Frederiksen Chemnitz.