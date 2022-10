Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En misforståelse mellem to piloter og en defekt styrepind i et mindre propelfly var tæt på at forårsage en dødsulykke ved Nordborg.

Det viser en rapport fra Havarikommissionen om ulykken, som fandt sted under en prøveflyvning først på eftermiddagen den 30. juli.

Ved ulykken kom to piloter til skade, den ene alvorligt, da deres propelfly af typen Skandinavisk Aero Industri KZ VII havarerede.

Begge piloter troede efter en afbrudt landing, at den anden havde kontrollen, og derfor fortsatte flyet ifølge rapporten i lav højde hen over landingsbanen, inden det begyndte at dreje til venstre.

Foto: Havarikommissionen Vis mere Foto: Havarikommissionen

Men fordi flyets flaps var fuldt udfældet, steg flyet kun langsomt og kunne ikke komme over et skovstykke umiddelbart forude.

Da den ene pilot derfor greb fat i styrepindens højre håndgreb for at styre udenom, gled det ud af sin befæstelse på selve styrepinden. Mens flyet fortsatte mod venstre.

Derefter tog piloten fat i forgreningen på styrepinden og fortsatte med at styre venstre om træerne nu med retning mod et læhegn.

Her ramte flyet et egetræ, drejede mod venstre og ramte en stubmark i tilnærmelsesvis lodret flyvestilling.

Foto: Havarikommissionen Vis mere Foto: Havarikommissionen

Herfra væltede flyet ifølge rapporten bagover og endte på hovedhjulene.

Et vidne tilkaldte brand- og redningspersonale og kørte selv til stedet for at hjælpe.