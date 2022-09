Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et gedigent økonomisk drama udspiller sig i disse dage i Storbritannien, der er Europas næststørste økonomi.

»Britisk økonomi balancerer på kanten af afgrunden, og hvis ikke den britiske regering var trådt til med en hjælpepakke, kunne det have startet en helt ny finanskrise. Den britiske regering spiller højt spil,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der bor i London til daglig.

Årsagen til Storbritanniens økonomiske kvababbelser er en ny, dristig skatteplan fra den nyudnævnte konservative premierminister Liz Truss. Den indebærer blandt andet skattelettelser til erhvervslivet og de allerrigeste, ligesom der igen er åbnet op for store bonusser i finanssektoren, som ellers blev afskaffet efter finanskrisen i slut-00erne.

Skatteplanen har skabt så stor usikkerhed om britisk økonomi, at værdien af de britiske statsobligationer er styrtdykket, så de britiske pensionsselskaber – som administrerer store milliardformuer – pludselig løb tør for penge.

Den britiske premiereminister Liz Truss har vedtaget en skatteplan, som har betydet, at den britiske regering har måttet træde til med en hjælpepakke til pensionssektoren. Foto: DANIEL LEAL Vis mere Den britiske premiereminister Liz Truss har vedtaget en skatteplan, som har betydet, at den britiske regering har måttet træde til med en hjælpepakke til pensionssektoren. Foto: DANIEL LEAL

Og for at undgå et krak, som det vi så i USA i september 2008, måtte den britiske finansminister Kwasi Kwarteng træde til med en hjælpepakke på mere end 500 milliarder kroner.

Alligevel holder Liz Truss fast i sin plan. Og det er ikke tilfældigt:

»Hun er stædig og inspireret af sit forbillede Margaret Thatcher, der i 1980erne lavede store reformer af økonomien. I dag er det almindelig anerkendt, at det var nødvendigt,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg fortæller, at eksperter har advaret premierministeren mod reformerne. Blandt andet fordi de indføres samtidig med, at der er galoperende inflation, stigende energipriser og en krig i Ukraine, som betyder, at økonomien er usikker. Men det preller af på Liz Truss.

Storbritanniens vartegn Big Ben. Foto: CLODAGH KILCOYNE Vis mere Storbritanniens vartegn Big Ben. Foto: CLODAGH KILCOYNE

»Hendes mål er at gøre Storbritannien til et land, som det er attraktivt at investere i. Og noget tyder på, at hun ikke vil vige fra den strategi,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Det afgørende er, at der nu falder ro på. Hvis regeringen skal til at skyde flere penge i pensionssektoren, kan det gå helt galt,« siger Jakob Illeborg.

Han fortæller også, at et kollaps af den britiske økonomi vil ramme hele Europa.

»Finansmarkederne er flettet ind i hinanden på tværs af landegrænser, så derfor vil det påvirke hele den europæiske økonomi. Også den danske,« siger Jakob Illeborg.