Titusindvis af liter af dieselolie er sivet ud fra en kæmpe tank på Prøvestenen i København.

Det er sket i efteråret over en periode på op til to uger, uden nogen opdagede det. Det kan B.T. nu afsløre på baggrund af aktindsigt i Københavns Kommunes efterfølgende påbud til den pågældende virksomhed bag olielækket, Oiltanking Copenhagen A/S.

Det drejer sig om 125.000 liter af forurenende dieselolie, som gennem en anslået 20 centimeter lang revne i en dieseltank er sluppet ud under jordens overflade.

Ifølge Oiltanking Copenhagen A/S skyldes lækket en dårlig svejsning i den 7.000 kubikmeter store tank nummer 56.

Lækket er sket i forbindelse med, at tanken har været tømt for olie, renset og fyldt på ny. Påfyldningen skete 15. og 16. oktober. Olielækket er sket i perioden frem mod den efterfølgende faste kontrol ved månedsskiftet.

»Der kommer engang imellem læk. Men 125 kubikmeter er ikke noget, vi ser særligt tit. Jeg har ikke oplevet det før i hvert fald. Det er en uheldig situation,« siger administrerende direktør i Oiltanking Copenhagen A/S Karl Henrik Dahl.

Københavns Kommune har nu påbudt Oiltanking Copenhagen A/S at undersøge og afgrænse dieselforureningen med det ‘formål at afgrænse spildets omfang i jord og grundvand’, fremgår det af et undersøgelsespåbud fremsendt 8. februar.

Ifølge Karl Henrik Dahl er der dog ikke grund til at være bekymret på naturens og miljøets vegne.



Henter kort...

»Nej, fordi området er defineret til den her type af aktiviteter. Hele øen (Prøvestenen, red.) er lukket af for omverdenen, så der kommer ikke noget dieselolie ud i verdenshavene eller andre steder. Olien har bundet sig til sandet under tanken, og udslippet har derfor meget begrænset udbredelse,« siger han.

Den lækkende tank blev inspiceret senest i 2021. Den var således godkendt til ny opbevaring af dieselolie. Alligevel mener Karl Henrik Dahl ikke, at inspektionen har været mangelfuld.

»Det kan man ikke sige. Svejsningen har holdt i mange år, men den har ikke været foretaget ordentligt. Det er meget vanskeligt at undersøge svejsninger i en oliesump som den her,« siger han.

Ved du noget om sagen, så skriv til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

Han fortæller, at sagen nu har foranlediget større kontrol med tankene.

»Vi gør det fra nu af, når vi har tanke ude af service, at vi har ekstra fokus på de her svejsninger. Der er gået nogle år mellem konstruktionerne af tankene, så man kan ikke sige, at alle tankene nu har et problem,« siger Karl Henrik Dahl og fortsætter:

»Vi har indført daglige tjek af tankene på baggrund af den her sag. Vi går ikke op fysisk og laver pejlinger (målinger af oliestanden, red.) hver dag, men vi kontrollerer de radarpejlinger, vi har (på computer, red.), hver dag.«

Direktøren fortæller, at oprydningen fra lækket forventes at vare et års tid.

Ifølge Karl Henrik Dahl gik Oiltanking Copenhagen A/S i gang med oprensningen, så snart forureningen blev opdaget.

»Vi har ingen interesse i at lade olien blive, hvor den er. Under alle omstændigheder har vi en aftale om, at vi er forpligtet til at rydde op, hvis vi nogensinde forlader området. Vi kan ikke bare forlade stedet,« siger direktøren og kalder olielækket for ‘sort uheld’.