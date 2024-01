Dine personlige oplysninger kan være blevet lækket i det, forskere i cybersikkerhed kalder 'det største datalæk nogensinde.'

Faktisk har lækket fået navnet 'Mother of all Breaches', og beskrives som værende både ekstremt farligt, ligesom man frygter, at det vil starte en 'tsunami af cyberkriminalitet'.

Det skriver Mail Online.

Følsomme eller personlige oplysninger fra hundredvis af websteder som for eksempel X, Dropbox og LinkedIn, er blevet fundet på en usikker hjemmeside.

Det er Bob Dyanchenko, ejeren af SecurityDiscovery.com, og forskere fra Cybernews, der opdagede datalækket.

Mediet skriver, at de indledende undersøgelser af dataene tyder på, at der ikke er tale om et nyt cyberhack, men derimod en samling af tidligere hakckerangreb.

GladTeknik har lavet en guide, hvor du kan se om dine oplysninger er blevet lækket. Den kan du læse her.