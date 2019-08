100 millioner kroner.

Så meget - og faktisk mere til - vurderes Tønder Kommunes kommende skole i Skærbæk at komme til at koste.

Kommunen er dog bare lige stødt på en fejl undervejs i byggeriet. En lille, men ret skelsættende fejl, må man sige.

Det har nemlig vist sig, at det store kommunale byggeri ligger på en grund, der rent faktisk var ejet af feriecentret Skærbækcentret. Det skriver Jyllands-Posten og Jydske Vestkysten.

»Da jeg så det, var min første tanke: Det her er dybt pinligt. Helt grundlæggende er det vel sådan, at det første, man gør, inden man går i gang med et byggeprojekt, er at undersøge tingbogen, så man ikke kommer til at projektere noget på anden mands ejendom,« sagde Claus Hansen (LA), der er medlem af kommunens økonomiudvalg, tidligere på ugen til jv.dk.

Heldigvis for Tønder Kommune har feriecentret vist sig at være yderst forstående over for brøleren.

De har således valgt at sælge 14,5 hektar af deres jord til Tønder Kommune for den nette sum af 1 krone - plus udgifter til tinglysning etc. - så skolen kan blive bygget som planlagt.

For Tønder Kommunes skyld bør det dog nævnes, at både kommunen samt Skærbækcentret tidligere var overbevist om, at kommunen ejede de pågældende arealer, hvor den nye skole skal stå.

I forbindelse med byggeriet er det så kommet frem, at arealerne faktisk var delvist ejet af Skærbækcentret.

Ifølge Jyllands-Posten er det endnu uklart, hvorfor kommunen ikke var klar over, at den ikke var eneejer af arealerne, da den gik i gang med at bygge på grunden.

Ejerforholdene blev nemlig forhandlet på plads tilbage i 2008.

Byggeriet af den nye skole begyndte i foråret. Skolen skal efter planen stå færdig engang i 2020.