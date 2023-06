Tusindvis af borgere i Midt- og Vestjylland spærrede formentlig øjnene op og kiggede yderst søgende i luften.

Torsdag blev der nemlig hørt to store brag lige efter hinanden.

Og nu oplyser Forsvaret til TV Midtvest, at der var tale om to F-16-fly, som brød lydmuren.

Det var grundet en 'særlig omstændighed', lyder det:

»Luftfartsmyndighederne har torsdag eftermiddag haft grund til at tro, at der kunne være et problem på et civilt fly, som fløj på en rute vest for Jylland mod Norge,« oplyser Forsvaret til mediet.

Hvad, der præcist er sket, er for nuværende ukendt.

Men de danske F-16-fly er ikke længere i luften.

Og sagen er sidenhen blevet overdraget til norske myndigheder.