Mængden af cigaretter, som danskere slæber ind over grænsen, er eksploderet.

På bare få år er antallet tredoblet

Det skriver Børsen på baggrund af en ny skatteøkonomisk redegørelse fra Skatteministeriet.

Ifølge den blev der i 2022 hentet 700 millioner styk cigaretter i grænsehandel – i 2019 blev der til sammenlignet hentet 250 millioner styk.

I kroner og øre ser det sådan ud:

2019: 410 millioner kroner.

410 millioner kroner. 2022: 1,15 milliarder kroner.

Og der er sandsynligvis en klar årsag til den voldsomme stigning.

I samme periode har den danske stat i to omgange hævet afgifterne på netop cigaretter.

'Med forhøjelserne af tobaksafgiften pr. 1. april 2020 og 1. januar 2022 er de danske afgifter (inkl. moms) for cigaretter nu højere end i Tyskland og Sverige, mens tobaksafgifterne (inkl. moms) i 2019 var på nogenlunde samme niveau i de tre lande,' som det lyder i Skatteministeriets redegørelse.

For Jannick Nytoft, direktør hos brancheforeningen De Samvirkende Købmænd, er udviklingen dog også udtryk for et problem.

»Man kan ikke hæve afgifterne i Danmark uden øget grænsehandel. Cigaretter købt i udlandet gør ikke danskerne sundere, men statskassen og butikkerne fattigere,« siger han til Børsen.

Også grænsehandel af røgtobak er steget fra 2019 – som jo var det sidste år inden corona – til 2022.

Her er salget gået fra 260 millioner kroner til 355 millioner kroner.

Til gengæld er eksempelvis mængden af øl, sodavand og spiritus, som danskerne henter ind over grænsen, faldet.

I alt er danskernes køb af såkaldte nydelsesmidler i grænsehandel dog steget. Fra 4,07 milliarder kroner i 2019 til 4,59 milliarder kroner i 2022.