Mange havde nok håbet, at når Aalborg Universitetshospital en gang flytter ud i de nye bygninger i Aalborg Øst, så slipper midtbyen af med den enorme betonklods, som siden 1959 har huset Sygehus Nord.

Med sine 51,7 meter i højden og 50 nuancer af grå, har hospitalsbygningen ikke været til at overse, hvis man har bevæget sig bare i nærheden af den nordjyske hovedstad.

Men selvom der er planlagt et større omdannelsesprojekt på hospitalsgrunden, når hele Aalborg Universitetshospital flytter, så tyder det lige nu på, at den omdiskuterede kæmpe får lov at blive.

»Med 99 procents sandsynlighed bliver den stående,« lyder det fra Jan Nymark Thaysen (V), der er rådmand for by og land i Aalborg Kommune.

Sygehus Nord set fra luften. Bagved ses Aalborg Katedralskole. Foto: Region Nordjylland

Det er nemlig en større opgave, at slippe af med betonbyggeriet, der vækker minder om 1960ernes Sovjetunionen.

»Der er flere ting i det. Dels er det jo ikke så bæredygtigt at rive noget ned og så opføre noget nyt. Men der er også et økonomisk aspekt. Det overslag, jeg har hørt, lyder på, at det vil koste 44 millioner kroner at rive ned. Og da priserne på byggematerialer er stigende, risikerer det at blive endnu dyrere,« siger rådmanden.

Det betyder dog ikke, at der ikke skal gøres noget ved bygningens æstetiske udtryk. Der er nemlig godt nyt til dem, der er trætte af de grå betonfarver.

»Den er så solid i sin konstruktion, at man ubesværet kan skrælle facaden af og erstatte den med et mere moderne udtryk,« lyder det fra Jan Nymark Thaysen.

Foruden den store hospitalsbygning skal hele området, inklusive den nærliggende parkeringsplads ved Gåsepigen, omdannes til et nyt byrum. Det blev vedtaget i 2018.

Siden da har selskabet Nordud, der købte grunden i 2021, sat en visionskonkurrence i gang, hvor arkitektfirmaer kan komme med deres bud på, hvordan den nye bydel skal tage sig ud. Resultatet bliver præsenteret 10. maj.

»Det er jo en unik mulighed med et så centralt og stort område, så vi skal tænke os godt om, men de løsninger, jeg har set, ser rigtig gode ud,« slutter Jan Nymark Thaysen.