Der er tre essentielle ting, der skal gå op i højere enhed, hvis man skal ud at kælke. Der skal være sne, en bakke og så skal man have en kælk.

Lige for tiden kan man flere steder i landet opfylde de første to kriterier for en kælketur, mens det kan være sværere at skaffe en kælk. Flere butikker melder nemlig om udsolgt, men den del kommer vi ind på.

Først til det sjove, for her på B.T. forsøger vi i disse dage, ved hjælp af jer læsere, at finde nogle af landets bedste kælkebakker, og flere har skrevet til os, at Galgebakken i Svendborg på Fyn er Danmarks bedste. Det samme mener David, Louise og Anne, som hjælper os med at teste bakken.

»Bakken har lidt af hvert. Der er 'Sekstallet', som er lidt iset. Der går det stærkt. Så er der 'Indianerhoppet', hvis det skal være lidt mere vildt. Ellers er der bakken, hvor det bare er fuld fart,« fortæller David.

Men det var lige før, at de tre venner ikke kunne komme afsted.

»Der er jo kommet rift om alle kælkene! Man kan slet ikke skaffe nogen. De er udsolgt,« fortæller Louise, der også har støvsuget 'Marketplace' på Facebook.

»Der var en mand, der solgte en plastikpose for 100 kroner som en kælk,« griner hun.

Den store efterspørgsel efter kælkene fremgår af både Coops, Silvans, Harald Nyborgs og Biltemas hjemmesider. Kælkene er nemlig udsolgt i nærmest hele landet.



»Vi har solgt næsten alle de kælke, vi havde. Om det kunne være blevet bedre, hvis vi havde flere kælke, og butikkerne var åbne, kan jeg kun spekulere over,« fortæller Matthias Hermes, der er senior manager i Silvan, og fortsætter:

»Vi har nogle enkelte kælke tilbage i enkelte butikker.«

Det samme gør sig gældende hos Coop, der bestilte nye kælke i lørdags:

»Salget af kælke er meget afhængig af mængden af sne. Og da der har været en pæn mængde af dét, så er salget mange doblet. Derfor er vi løbet tør,« fortæller Jens Juul Nielsen, informationsdirektør hos Coop.

Tilbage i Svendborg er det heldigvis lykkedes vores kælkeeksperter at skaffe tre kælke:

»Vi har været ude at låne nogle kælke,« fortæller Louise, hvis kusiner har skaffet dem en lyserød plastik-kælk og en gammeldags trækælk.

»Den gammeldags kælk er ikke så hurtig, dem af plastik er faktisk hurtigst,« fortæller Louise. Og det skal vise sig, at det ikke er trækælkens eneste udfordring. Efter to ture på 'Sekstallet' knækker kælken:

»Jeg ved ikke, om det er corona-kilo,« griner Louise. Et par ture blev det dog til på Galgebakken, og anmeldelsen fra eksperterne er klar:

»Den første halvdel er lidt sløv, men sidste halvdel går det tjept!« fortæller Anne, mens David supplerer:

»Der er masser af bump! Jeg glemte sgu at bremse, så jeg fløj lige en tur, men det er det, en kælkebakke skal kunne!« lyder det.

Hvis man vil forsøge at tage turen ned ad Galgebakken, skal man først have fat i en kælk, men det kan godt blive en større udfordring. Hos Silvan kommer der flere kælke til salg i år, mens man skal være heldig i en af Coops butikker.

»Vi har et par tusinde kælke på vej ud i vores butikker i landet. Vi har svært ved at følge med efterspørgselen, men vi forsøger at finde kælke i udlandet,« fortæller Jens Juul Nielsen.

Er du så heldig, at du har en kælk, men bor et stykke fra Galgebakken i Svendborg, så kan du finde en kælkebakke nær dig på Naturstyrelsens hjemmeside.