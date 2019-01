Mange er glade for grise, men de fleste foretrækker dem nok efter, de er blevet til flæskesteg eller frikadeller.

Det er en ny trend måske ved at ændre på. Kælegrise.

Der er bare ét problem. Man glemmer at den, ligesom de fleste andre kæledyr, bliver større, når de bliver voksne. Det skriver Metro.

Janet Devereux, der ejer centeret Pig Inn Heaven i England, forklarer, at mange af dem, der opdrætter kælegrise, misinformerer deres kunder.

»Opdrætterne fortæller, at de vil vokse til samme størrelse som en hund, men de vokser sig bredere, længere og stærkere,« siger Janet Devereux.

Samtidig reklamerer opdrætterne med, at man ikke behøver at gå tur med grisene, og at grisene er meget renlige.

Det er ikke sandt fortæller Janet Devereux, der hver dag må afvise folk, der vil af med deres kælegris, fordi den ikke havde levet op til deres forventninger om et nemt og ikke for stort kæledyr.

Hun har ikke plads til flere grise på gården, der ligger i Rochdale tæt på Manchester.

På centerets hjemmeside kan man læse, at Janet Devereux og andre, der arbejder på gården, har fundet grise i meget små lejligheder, efterladt på en mark, midt i trafikken og i rækkehuse.

De grise, der bor på centeret vejer mellem 50-250 kg. Meget langt fra en gennemsnitlig hund.

Kælegrise blev især populære i 2011, da et billede af Paris Hilton med en grisling i sin håndtaske gik viralt.

Senere har både Miley Cyrus og Kendall Jenner delt billeder af små kælegrise på sociale medier.

Princess Piggelette the pig! pic.twitter.com/FsMUKROhVT — Paris Hilton (@ParisHilton) 15. oktober 2017

Men på internettet er det ikke kun de små, nuttede kælegrise, der er populære.

Grisen Esther, der må siges at være en forholdsvis stor gris, har også vundet Facebook- og Instagram- brugernes hjerter.

1,4 millioner mennesker har trykket 'synes du godt om' på siden 'Esther the Wonder Pig,' hvor der bliver delt billeder og videoer af den canadiske gris.

Janet Devereux har planer om at købe et stykke jord, så hun får mere plads til alle de grise, folk fortryder at have anskaffet sig.