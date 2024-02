Lørdag formiddag modtog Michelle Braganza et opkald, der kommer 'alt for tit' og ofte for sent.

Et opkald om kæledyr, der er blevet efterladt ved skraldespande. På parkeringspladser. Nogle gange i det fri.

»Jeg bliver vred og meget ked af det. Det er ikke sådan, man skal behandle dyr, man selv har taget ansvaret for,« siger Michelle Braganza, der er kredsformand i Dyrenes Beskyttelse Aarhus, og først fortalte sin historie til TV 2 Østjylland.

Det var klokken 11.00 lørdag, at hun endnu engang måtte rykke ud.

Michelle Braganza tog de dumpede kanariefugle med til dyrlægen, men der var intet at gøre. Foto: Privat

Bag en blå skraldecontainer, stod et fuglebur med to dumpede kanariefugle. Den ene havde betændelse i kroppen, mens den anden havde brækket benet.

»Selvom vi opdagede dem i tide, led begge fugle, så vi måtte desværre få dem aflivet,« siger Michelle Braganza og fortsætter:

»Det er levende væsener, og ikke skrald. Det er simpelthen ikke i orden.«

Michelle Braganza vurderer, at man i Dyrenes Beskyttelse Aarhus har en til to dumpingsager om måneden.

Michelle Braganza er kredsformand i Dyrenes Beskyttelse. Foto: Privat

Nogle gange har dyrene det fint og kommer ind på internatet eller får et nyt hjem. Andre gange bliver de efterladt i dårlig tilstand. Til tider bliver de fundet for sent.

Men uanset hvad, skal man aldrig dumpe ens kæledyr, understreger Michelle Braganza.

»Først og fremmest skal man overveje, om man har tid og penge til at passe på et dyr. Når man så får et, skal man også passe godt på dem og behandle dem med respekt,« siger hun og fortsætter:

»Men hvis man står med et kæledyr, man er blevet træt af eller ikke kan passe på, så kan man bare spørge andre om hjælp, ringe til os eller andre organisationer, der står klar til at hjælpe. Vi skal simpelthen stoppe med at tro, at dumping er en løsning.«

Tal fra Dyrenes Beskyttelse, viser, at der i 2023 var hele 672 sager om efterladte kæledyr. Det er en stigning på knap 30 procent siden 2018, skriver TV 2 Østjylland.