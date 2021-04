'Sprit af eller fuck af' og 'Maske på, hvis du vil ind, ellers forsvind.'

Umiddelbart lyder det ikke som budskaber, der er til at tage fejl af, men det er ikke desto mindre det, der har været tilfældet her.

Ved indgangen til den populære Lygten Kro på Nørrebro i København blev stedets gæster onsdag mødt af et skilt med ovenstående budskab. Og det er tilsyneladende faldet nogen så meget for brystet, at stedet siden er blevet bestormet af dårlige anmeldelser.

»Vi har sådan set bare gjort det for at være sjove. Der ligger ikke meget mere i det end det. Vi er jo alle underlagt de her fjollede regler, som vi følger, men jo også synes er åndssvage. Så det er skrevet i en lidt ironisk tone. Det lyder fedt, og det rimer,« siger indehaver af stedet og kromutter Camilla Münster, der er lidt ærgerlig over, at skiltene sådan er blevet misforstået.

Vores stamkunder kender os, og de ved, at vi af og til taler groft Camilla Münster, indehaver af Lygten Kro

Billeder af de konfrontatoriske skilte er blevet delt i forskellige Facebook-grupper, hvor man tilsyneladende er imod den aktuelle coronapas-ordning, og det har således ført til stærke reaktioner fra en gruppe mennesker.

»Det er skrevet med en ironisk distance. Hos os er det os, der bestemmer. Det er ikke altid kunden, som har ret, og vi har noget attitude, som i det her tilfælde er blevet misforstået af nogle mennesker, som ikke har fattet det. De har nu givet os dårlige anmeldelser hele natten,« siger Camilla Münster og tilføjer, at nogle af de dårlige anmeldelser ser ud til at være afgivet fra falske profiler og fra personer, der bor i Jylland.

Hun forklarer, at det kontante budskab i højere grad var et forsøg på at udstille de blå skilte fra Sundhedsstyrelsen, hvor der står 'Husk mundbind', som de fleste nok har set i eksempelvis den kollektive trafik.

»Men det er ikke noget, man bare skal huske. Man skal have det på. Det er et lovkrav fra staten, at man skal lave det på.«

Onsdag var det rockbaren High Voltage, der i B.T. kunne fortælle, at de havde været udsat for en shitstorm, efter de havde gjort det klart, at de ikke ville lukke gæster ind, som hævdede at være fritaget for coronapas-ordningen.

Et af skiltene på Lygten Kro på Nørrebro i København. Vis mere Et af skiltene på Lygten Kro på Nørrebro i København.

»Min holdning til den type mennesker er, at de er nogle lurendrejere. Det er skandaløst og fejt, at de skal besværliggøre det for en masse mennesker, der glæder sig til at have det sjovt,« lød det fra stedets bestyrer og leder, Martin Jensen.

Så langt vil man imidlertid ikke gå på Lygten Kro. Her betragter man det som en privatsag, om man er fritaget for ordningen eller ej.

»De, der er fritaget, må gerne komme ind. Det vedkommer ikke os, men folk har indtil nu gladelig vist deres coronapas frem, og det har været, uanset om de sad indenfor eller udenfor,« siger hun.

Derfor er hun heller ikke nervøs for, at den lille shitstorm, som stedet er havnet i, vil få konsekvenser.

»Vores stamkunder kender os, og de ved, at vi af og til taler groft.«