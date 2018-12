Legetøjsselskabet Top-Toy, der står bag kæderne Fætter BR og Toys'R'Us i Norden, er i dag blevet erklæret konkurs.

Det sker efter et stærkt utilfredsstillende julesalg, oplyser talsmand for Top-Toy, Lars Bo Kirk:

»Julesalget har svigtet i år, og derfor har bestyrelsen nu begæreret Top-Toy konkurs.«

Lars Bo Kirk forklarer, at selskabet har kæmpet for at holde sig kørende, efter de i slutningen af november blev begæret under rekonstruktion.

»Det er generelt et rigtig hårdt marked, og Top-Toy har haft det svært i længere tid. Rekonstruktionen har også besværliggjort det gode julesalg.«

Helt praktisk har to kuratorer nu indtaget ledelsen, og de skal nu afgøre, hvad der skal ske med legetøjsgiganten.

»Per dags dato er alle medarbejdere opsagt, og kuratorerne skal så afgøre, hvem der skal fortsætte og afvikle forretningerne.«

Lars Bo Kirk oplyser, at det endnu er uvist om alle de danske Fætter BR og Toys'R'Us butikker vil blive lukket.

»Som udgangspunkt er det et muligt scenarie,« siger han.

Men hvis du ligger inde med gavekort til Fætter BR eller mangler at få bytte en julegave fra Toys'R'Us, er der dog ikke grund til bekymring:

»Op mod 50 butikker holder fortsat åbent her i januar, så der er rig mulighed for at bytte gaver,« siger Lars Bo Kirk og forklarer, at butikkerne også vil holde udsalg i januar.

»Der bliver et udsalg i januar. Et rigtig, rigig godt udsalg.«

I november offentliggjorde Top-Toy sin årsrapport, der viste et blødrødt minus på driften på hele 149 millioner kroner.

Det store underskud betod, at Top-Toy måtte gå i rekonstruktion midt i julehandlen.

Ti forretninger blev som følge af rekonstruktionen lukket i Danmark.

Selskabet fik derefter seks måneder til at få finanserne i orden, men nu en måned senere må bestyrelsen erkende, at Top-Toys økonomi ikke står til at redde.