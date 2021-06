Ikke bare flere kager. Men flere finere kager.

»Gennem længere tid har kagesalget været for opadgående. Det nye er, at konditorkagerne udgør en markant stigende del af salget i langt de fleste af vores butikker,« siger Morten Lapholm, direktør hos KonditorBager.

Hos den landsdækkende kæde har man i år mærket en markant stigning i det, der kaldes 'fine konditorkager' – som eksempelvis forårslagkager og jordbærtærter – i januar, februar, marts, april og maj. Salget er steget med 28 procent.

Og det er også noget, man hos brancheforeningen Bager- og Konditormestre i Danmark kan genkende som en bred tendens over hele landet.

Desuden har coronapandemien omvendt givet bagere mere overskud til at kaste sig over kager, der er lidt mere krævende at lave.

»Kunderne har over en bred kam skruet op for de små ting, der giver livsværdi, og de vil gerne betale lidt mere for en fin kage, så længe kvaliteten følger med,« siger John Jønsson der er formand for Bager- og Konditormestre i Danmark:

»Samtidig har bagerne ikke haft så mange bestillinger til selskaber som normalt, og det har givet bedre tid til at lave de mere krævende konditorkager, og det er i den grad noget kunderne har taget til sig.«

Hos kæden KonditorBager vil man nu give kunderne mere af den lidt finere bagekunst.

I dag er kunderne blevet meget mere nysgerrige og flere er friske på at prøve noget spændende. Anette Drengsgaard, konditor

Her har man nu udviklet et bredt koncept, hvor der fra centralt hold bliver kreeret kager, som alle kædens 50 butikker kan vælge at putte på hylderne. Det er konditor fra kædens afdeling i Bjerringbro, der blandt andre er med til at skabe de nye kager.

Hun har i de seneste år også mærket en ændring i kundernes tilgang til de lidt finere konditorkager.

»Hvis vi går ti år tilbage i tiden, havde vi nærmest ingen konditorkager – folk ville have træstammer og kajkager og det, de i forvejen kendte. I dag er kunderne blevet meget mere nysgerrige og flere er friske på at prøve noget spændende, de ikke har prøvet før,« siger Anette Drengsgaard, der også oplever »en større forståelse for og respekt omkring vores håndværk«.