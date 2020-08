Et centralt notat sår yderligere tvivl om statsminister Mette Frederiksens påstand om, at nedlukningen af det danske samfund skete på »myndighedernes anbefaling«.

Blot to dage inden det historiske pressemøde 11. marts sendte Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut (SSI), et notat med en liste over tiltag, der kunne tages i brug.

»Notatet viser, at SSI kom med anbefalinger, der ikke var i nærheden af en nedlukning,« siger Sten Bønsing, professor ved Aalborg Universitet.

I notatet, som B.T. har fået aktindsigt i, anbefaler SSI, at man opfordrer befolkningen til at tage cyklen på arbejde i stedet for offentlig transport, at man arbejder hjemme, hvis det er muligt, og at man handler via internettet.

Desuden skal man beskytte de ældre og sårbare ved for eksempel at begrænse besøg på plejehjem og sygehuse.

Kåre Mølbak har desuden sidenhen i et interview med Politiken slået fast, at det ikke var ham, der anbefalede de konkrete tiltag i regeringens plan for nedlukning, men at han blev begejstret, da han så regeringens plan.

På et samråd 9. juni sagde Mette Frederiksen ellers, at hun havde fået rådgivning af krisestaben, Den Nationale Operative Stab samt SSI.

Men i indstillingerne fra de to myndigheder står der altså intet om nedlukning. Se notaterne i bunden af artiklen.

Det sagde Mette Frederiksen »Derfor er myndighedernes anbefaling, at vi lukker ned for al unødvendig aktivitet på de områder i en periode. Vi anlægger et forsigtighedsprincip.« »Vi skal sætte ind, hvor det virker. Der, hvor smitten spredes mest. Det er, hvor mennesker forsamler sig. Der, hvor mange mennesker er samlet. Daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, aktivitetstilbud, arrangementer, kollektiv trafik. Derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode.« Se video med pressemødet her.

Spørgsmålet er derfor stadig, hvem Mette Frederiksen med formuleringen »myndighedernes anbefaling« henviste til.

Sagen er ifølge forvaltningseksperter og medlemmer af Folketinget vigtig, fordi ministre ikke må pakke politiske beslutninger ind i faglige begrundelser, hvis det ikke passer.

»Når Mette Frederiksen siger, at det er en beslutning efter myndighedernes anbefaling, må man jo forvente, at det hviler på embedsmændenes faglige vurderinger. Det kan vi se, at det ikke gjorde,« siger Sten Bønsing.

Samtidig er det sværere for politikere at argumentere mod en beslutning, når den er begrundet med en anbefaling fra myndighederne, påpeger professoren.

Mette Frederiksen har stadig ikke svaret præcist på spørgsmålet om, hvilke myndigheder der anbefalede hende at lukke det danske samfund.

I dagene efter pressemødet 11. marts fik Mette Frederiksen bred opbakning i Folketinget til at vedtage hastelovgivning, der gjorde statsministerens nedlukning mulig.

Der var en bred opfattelse af, at det skete på sundhedsmyndighedernes anbefaling, men i dag føler flere partier sig ført bag lyset.

Særligt efter B.T. kunne afsløre, at Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, i virkeligheden frarådede lukning af skoler, børnehaver og vuggestuer.

Venstre kræver i denne uge en redegørelse fra Mette Frederiksen via Udvalget for Forretningsorden. Hun har en måned til at afgive et svar.

»Mette Frederiksen skal svare præcist på, hvor den anbefaling kom fra,« siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

Dansk Folkeparti kalder Mette Frederiksens såkaldte anbefaling for »fiktiv«.

»Det er jo dybt uacceptabelt og uvederhæftigt, når statsministeren refererer til sundhedsmyndighederne i forhold til en fiktiv anbefaling om at lukke landet ned,« siger Peter Skaarup og tilføjer:

»Statsministeren skal selvfølgelig svare ærligt, når hun bliver spurgt, hvorfor vi i Dansk Folkeparti vil holde hende op på det her. Hvem – om nogen overhovedet – anbefalede den her nedlukning, Mette Frederiksen?«

Kåre Mølbak er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse med den begrundelse, at han er på ferie. Mette Frederiksen har ingen kommentarer.