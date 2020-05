Direktør for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, retter kritik af Danmarks ungdom, efter fordobling af smittede blandt de 13 til 19-årige.

En række politikere er dog uenige i Mølbaks udmeldinger, hvor han påpeger, at den yngre generation godt kunne overveje deres opførsel.

»De skal nok tænke sig bedre om. Jeg ved, det er en aldersgruppe, der nogle gange kan have svært ved at tænke sig om, men så må de prøve at tage nogle snakke med sig selv og deres egen samvittighed i forhold til, at de også har et ansvar for samfundet,« lyder det fra ham i et interview med DR.

Kåre Mølbak siger desuden, at man må regne med, at det er fordi, unge tager relativt let på smittefaren, at man nu ser en fordobling deres aldersgruppe.

Kåre Mølbak, direktør i Statens Serum Institut, møder nu kritik for sin opsang til de danske unge.

Både Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen og folketingsmedlem Tommy Ahlers, som blandt andet sidder med i Uddannelses. og Forskningsudvalget, kritiserer Mølbaks udtalelser.

'Når det netop er den gruppe, der IKKE har fået lov at vende tilbage til en mere normal hverdag, der bliver smittet, så er udskamning og løftede pegefingre næppe løsningen. Giv nu de unge håb. De er ekstra hårdt ramt. Giv dem en plan! Langsigtet såvel som midlertidige løsninger,' skriver formanden på Twitter.

Og hans partifælle, Ahlers følger trop, hvor han torsdag skriver denne opdatering:

'Stop udskamningen! Idag siger SSI at de unge ikke kan tænke sig om og de skulle tage en snak med deres samvittighed! I Norge taler de op til dem. Det er svært for alle. For de unge er det ekstra svært, for der var så mange ting de skulle lige præcis nu. Ros dem. Giv dem håb.«

Debatten kommer få dage efter, at den norske sundhedsminister, som Tommy Ahlers også nævner, var ude med en tale, som gik i modsat retning af Mølbaks budskab.

»Vi, som er voksne, snakker om næste sommer. Næste sommer er for midaldrende mænd, der køber karbonader og toiletpapir på tilbud. Næste sommer findes ikke, når du er ung,« lød det blandt andet fra den norske minister, Bent Høie, som takkede de unge, fordi han mener, de har det ekstra svært.

En ungdom, som også SF's gruppeformand, Jakob Mark, roser for at tage ansvar.

Både han og Konservatives Mai Mercado, gruppeformand i Konservative, har nemlig i tråd med Venstres udmeldinger, været på Twitter og ytret ønske om, at man stopper 'udskamningen' af de unge.